Διπλή διακομιδή από την Αλόννησο στον Βόλο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Διπλή διακομιδή έγινε σήμερα το απόγευμα από την Αλόννησο στον Βόλο, με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή.

Συγκεκριμένα, μεταφέρθηκαν στις 17.00 με το ιδιωτικό σκάφος «Άξιον Εστί» ένας 61χρονος μα παθολογικό πρόβλημα και μια 57χρονη, ορθοπεδικό περιστατικό, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου νοσηλεύονται.