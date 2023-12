«Έφυγε» η ποιήτρια Ελένη Κοντράρου, δίδαξε και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η Αμαρυλλίς κοντά στις «Κυρίες Ποιήτριες»

Στην είσοδο του «χριστουγεννιάτικου» Δεκέμβρη η γη της Αττικής αγκάλιασε στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών την πανεπιστημιακή φιλόλογο Ελένη Κοντράρου – τη γνωστή ποιήτρια και δασκάλα της απαγγελίας «Αμαρυλλίδα».

Με καταγωγή από ιστορική οικογένεια της Μάνης, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1943 και τέλειωσε τις εγκύκλιες σπουδές της στο Α΄ Γυμνάσιο της Πλάκας. Σπούδασε στο Ελληνικό Ωδείο αγωγή του λόγου και ορθοφωνία (τάξη της Νιόβης Γαβριήλ-Τριανταφύλλου) και στη Σχολή Ξεναγών (Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς). Αργότερα σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία και το 1994 αναγορεύθηκε Διδάκτορας της Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στην αρχή της σταδιοδρομίας της εργάσθηκε ως ξεναγός και καθηγήτρια της απαγγελίας στο Ελληνικό Ωδείο.

Στα γράμματα εμφανίσθηκε τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας 1970. Ίδρυσε το Σύλλογο Πνευματικής Αναπτύξεως Ελληνίδων με τη συμμετοχή των ποιητριών Μελισσάνθης, Μαρίας Αρκαδίου, της γλύπτριας Μαίρης Παπακωνσταντίνου, του τεχνοκρίτη Άγγελου Δόξα, κ.ά.

To 1974 ίδρυσε το Σύλλογο Γυναικών «Αμαζόνες» για την «προσφορά στον κόσμο του πολιτισμού, του πνεύματος και του ανθρωπισμού».

Δίδαξε στη Μέση Εκπαίδευση (Η.Π.Α. και Ελλάδα), στη Μαράσλειο Ακαδημία και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Το 2010 ήταν υποψήφια δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων με το συνδυασμό «ΑΘΗΝΑ, Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ» του Νικήτα Κακλαμάνη.

Τιμήθηκε με τον Σταυρό του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, το Χρυσό Μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων, κ.ά.

Έγραψε τα μελετήματα:

-«Η συμβολή της λέξης στο “Μικρός Ναυτίλος” του Οδυσσέα Ελύτη», Εκδ. Μέτρον 1998, «Για μια αντίστροφη μέτρηση : Κυρίες ποιήτριες: Μυρτιώτισσα, Αθηνά Ταρσούλη, Μελισσάνθη, Μαρία Αρκαδίου», Εκδ. Μέτρον 1999 και τα ποιητικά βιβλία «Σπονδές» 1978, «Οιωνοί» 1980, «Τελχίνες» 1990, «Σκοποί σε μια νότα» 1992, «Πέτρινο κρίνο» 1992, «Μελίτης ωδή» 1992 και «Επιλύχνια ώρα», 1992

Το 2001 συνεργάσθηκε με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης πάνω στο ποιητικό έργο του φιλέλληνα τούρκου ποιητή Ιλύας Χαλίλ. Καρπός της συνεργασίας ήταν η έκδοση του δίγλωσσου δοκιμίου της «Sixty Five Years of Anticipation: A first approach to the work of Ilyas

Halil / Για μια πρώτη προσέγγιση στο έργο του Ιλίας Χαλίλ “Εξήντα πέντε χρόνια προσμονή», που κυκλοφόρησε το 2015.

Η ζωή και το έργο της απαντά σε πλήθος συλλογικών λογοτεχνικών εκδόσεων, στη Μεγάλη Εγκυκλοπαιδεία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Χάρη Πάτση και σε σειρά βιογραφικών τόμων του ελληνικού και βρετανικού Who’s Who.