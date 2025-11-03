Εγκαινιάζει το Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου ο Άδωνις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου εγκαινιάζει την ερχόμενη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης .

Το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας και της 5ης ΥΠΕ αφορούσε στην αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό, βελτίωση και ανακαίνιση πέντε περιφερειακών δομών υγείας στη Μαγνησία και συγκεκριμένα σε Βελεστίνο, Αργαλαστή, Αλμυρό, Σκόπελο και Αλόννησο, με συνολική δημοσιονομική επίπτωση κοντά στα 7,5 εκατ. ευρώ .