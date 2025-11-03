Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού – «Πορτοκαλί» προειδοποίηση για Μαγνησία και Σποράδες

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αύριο ως την Τετάρτη το βράδυ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ κάνοντας λόγο για «πορτοκαλί» προειδοποίηση σε Μαγνησία και Σποράδες. Ειδικότερα, αναμένονται

ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι της Τρίτης 4 Νοεμβρίου έως και το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

α. Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου) την Τρίτη από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) την Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

δ. Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα την Τρίτη το απόγευμα.

ε. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Αναλυτικά ο καιρός αύριο για τη Θεσσαλία, την Αν. Στερεά, την Εύβοια και την Αν. Πελοπόννησο

Αυξημένες νεφώσεις θα σημειωθούν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στην Μαγνησία και από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες στην ανατολική Στερεά, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα βόρεια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στις Σποράδες από το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Από την ΠΕ Μαγνησίας παρακαλούνται οι πολίτες:

Να λάβουν υπόψη τους το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού για τον ασφαλή σχεδιασμό των μετακινήσεων και των δραστηριοτήτων τους και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Πριν την εκδήλωση του φαινομένου

• Βεβαιωθείτε για τον καθαρισμό υδρορροών και φρεατίων.

• Ασφαλίστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και ενδέχεται μα προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

• Αποφύγετε εργασίες σε εξωτερικούς χώρους και τη διέλευση από περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων φαινομένων.

• Ενημερωθείτε από τα δελτία καιρού της ΕΜΥ και τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών.

Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας

Αν βρίσκεστε στο εσωτερικό χώρο

• Παραμείνετε σε ασφαλή εσωτερικό χώρο.

• Ασφαλίστε αντικείμενα, που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο ή τη ραγδαία βροχόπτωση και ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

• Ελέγξτε τον τρόπο στερέωσης διαφημιστικών πινακίδων που τυχόν έχετε αναρτήσει.

• Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα.

• Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

• Ακινητοποιήστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα και καλώδια ρεύματος που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

• Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους, ρέματα, χείμαρρους.

• Προσοχή στις Ιρλανδικές Διαβάσεις

• Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

• Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

• Αποφύγετε να διασχίζουν δρόμους με συσσώρευση υδάτων, είτε πεζοί είτε με όχημα.

• Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (γλάστρες, σπασμένα τζάμια κ.λπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

• Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

• Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

• Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

• Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

• Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες. Αποφύγετε καλώδια που έχουν πέσει στο έδαφος.

• Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

• Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

• Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

• Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης

• Προφυλαχθείτε αμέσως. Μην εγκαταλείψετε τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθείτε ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Μετά το πέρας του φαινομένου

• Να ελέγχεται ο χώρος για τυχόν ζημιές με προσοχή και ασφάλεια.

• Να προβούν σε ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών για τυχόν προβλήματα (πτώσεις δέντρων, πλημμύρες, διακοπές ρεύματος κ.λπ.).

• Να αποφεύγονται ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που έχουν έρθει σε επαφή με νερό.

Γενικότερα, παρακαλούνται οι πολίτες:

– Να ακολουθούν τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία, Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία.

– Να ακολουθούν τις οδηγίες του Προειδοποιητικού Μηνύματος 112, εφόσον αποσταλεί στα κινητά τηλέφωνα.

– Σε περιπτώσεις ανάγκης, οι πολίτες να επικοινωνούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Αστυνομία τηλ. 100, Πυροσβεστική τηλ 199, Αριθμός Επείγουσας Ανάγκης 112, ΕΚΑΒ 166).

Οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων θα είναι σε επιφυλακή με το προσωπικό και τα μηχανήματα έργων.

Οι Δήμοι και οι υπηρεσίες αυτών να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα με το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό και τα μηχανήματά τους.