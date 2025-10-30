Έλληνες και ξένοι ερευνητές στον Ταμιευτήρα της Κάρλας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Συμμετέχουν στο Διεθνές Εργαστήριο του Ερευνητικού Προγράμματος Contested Reconstructions

22 Έλληνες και ξένοι ακαδημαϊκοί και ερευνητές, συμμετέχοντες στο Διεθνές Εργαστήριο του Ερευνητικού Προγράμματος Contested Reconstructions, που υλοποιείται από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πραγματοποίησαν επίσκεψη στην περιοχή του Ταμιευτήρα της Κάρλας, το Σάββατο 20 Οκτωβρίου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εργαστηρίου με αντικείμενο την ιστορία και τις πολιτικές ανοικοδόμησης μετά από συγκρούσεις και καταστροφές, με τη συνοδεία και επιστημονική υποστήριξη του προσωπικού της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θεσσαλίας του ΟΦΥΠΕΚΑ.



Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο ενημερώθηκαν για το έργο επαναδημιουργίας του λιμναίου οικοσυστήματος της Κάρλας και την οικολογική του αξία. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι κυριότερες πιέσεις και απειλές που αντιμετωπίζει το οικοσύστημα, στο πλαίσιο των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως η καταιγίδα Daniel. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις προοπτικές ανάπτυξης που προσφέρει στην οικονομική και κοινωνική ζωή των παρακάρλιων περιοχών.

Η επίσκεψη περιλάμβανε επίσης, παρατήρηση ειδών άγριας ορνιθοπανίδας από παρόχθιες περιοχές του Ταμιευτήρα της Κάρλας με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού (κιάλια, πεδιοσκόπια) που παρείχε το προσωπικό της Μονάδας Διαχείρισης. Η δράση ολοκληρώθηκε με σύντομο περίπατο στον λόφο του Αγίου Αθανασίου, σημείο πανοραμικής θέας τόσο της τεχνητής λίμνης, όσο και των παρακάρλιων περιοχών.