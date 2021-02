Ενημερωτική συζήτηση για προετοιμασία για την Τριτοβάθμια

1 Shares Share Tweet

Το φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης «Ωρίων» προσκαλεί στην διαδικτυακή ενημερωτική συζήτηση που διοργανώνει το Σάββατο 6 Μαρτίου2021 και ώρα 11:00 π.μ. με θέμα: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Το Webinar θα πραγματοποιηθεί μέσω του προγράμματος Zoom. Για να κάνετε την εγγραφή σας και να παρακολουθήσετε την εκδήλωση ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμo: Ομιλητές: Σισμανίδης Ιωάννης, Φιλόλογος, MA Cultural Management and Policy,MA European Societies and European Integration, Σχολική Ψυχολογία, Διαχείριση Σχολικής Τάξης −Ψυχολογία των εξετάσεων. Ζαμπόκα Μαρία, υπ. Διδάκτωρ ΠανεπιστημίουΑιγαίου,MA European Societies and European Integration,Entrepreneur −Ο κόσμος των επιχειρήσεων. Καταλάνο Αλεξία, υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου, MA European Societies and European Integration,Κοινωνικός Επιστήμονας.−Σπουδές και Προοπτικές. Μάνος Παναγιώτης, Μαθηματικός, MSin Applied Economics, υπεύθυνος σπουδών φροντιστηρίου «Ωρίων». Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ) και γονείς.