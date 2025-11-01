Έντονη ανησυχία της ΕΛΜΕ Μαγνησίας για την προσαγωγή διευθύντριας παρουσία μαθητών

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Την έντονη ανησυχία της εκφράζει η ΕΛΜΕ Μαγνησίας για το πρόσφατο περιστατικό προσαγωγής διευθύντριας σχολικής μονάδας από αστυνομικό περιπολικό, το οποίο σημειώθηκε κατά το σχόλασμα και παρουσία μαθητών και γονέων, έπειτα από καταγγελία γονέων.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛΜΕ τονίζει ότι τέτοιου είδους εικόνες δεν συνάδουν με τον ρόλο και το έργο της εκπαιδευτικής κοινότητας, ενώ προκαλούν έντονο προβληματισμό για τον τρόπο διαχείρισης ζητημάτων που αφορούν τη σχολική ζωή. Υπογραμμίζεται η ανάγκη διαφύλαξης ενός ήρεμου και δημιουργικού κλίματος στα σχολεία, προς όφελος μαθητών και εκπαιδευτικών.

Όπως επισημαίνεται, τα γεγονότα θα διερευνηθούν από τα αρμόδια θεσμικά όργανα της εκπαιδευτικής διοίκησης και της Δικαιοσύνης. Μέχρι τότε, η ΕΛΜΕ καλεί όλους τους εμπλεκόμενους —εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς— να επιδείξουν ψυχραιμία, νηφαλιότητα και σεβασμό προς τους θεσμούς, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως το κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας στη σχολική κοινότητα.

Στο σχετικό ψήφισμα του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας επισημαίνεται ότι προτεραιότητα όλων παραμένει η απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου και η διατήρηση ενός παιδαγωγικού περιβάλλοντος που στηρίζει ισότιμα μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η ΕΛΜΕ Μαγνησίας δηλώνει τέλος ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει θεσμικά, υπεύθυνα και με νηφαλιότητα στην αποκατάσταση της ηρεμίας και της παιδαγωγικής ομαλότητας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η ΕΛΜΕ εκφράζει την έντονη ανησυχία της για το πρόσφατο περιστατικό προσαγωγής διευθύντριας σχολικής μονάδας από αστυνομικό περιπολικό κατά το σχόλασμα, παρουσία μαθητών και γονέων, κατόπιν καταγγελίας γονέων. Τέτοιου είδους εικόνες δεν συνάδουν με τον ρόλο και το έργο της εκπαιδευτικής κοινότητας ούτε τιμούν το παιδαγωγικό έργο που καθημερινά επιτελούν οι εκπαιδευτικοί. Παράλληλα, δημιουργούν προβληματισμό ως προς τον τρόπο διαχείρισης ζητημάτων που άπτονται της σχολικής ζωής και υπογραμμίζουν την ανάγκη διαφύλαξης ενός ήρεμου και δημιουργικού κλίματος στα σχολεία.

Τα γεγονότα θα διερευνηθούν από τα αρμόδια και θεσμοθετημένα όργανα της εκπαιδευτικής διοίκησης και της Δικαιοσύνης. Έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αυτές, είναι ευθύνη όλων μας να συμβάλουμε στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας των σχολικών μονάδων και, κυρίως, στη διασφάλιση του παιδαγωγικού κλίματος που απαιτείται προς όφελος των μαθητών και μαθητριών.

Η ΕΛΜΕ καλεί όλους τους εμπλεκόμενους —εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς— να επιδείξουν ψυχραιμία, νηφαλιότητα και σεβασμό προς τους θεσμούς, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως το κλίμα εμπιστοσύνης, αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας.

Όπως επισημαίνεται και στο σχετικό ψήφισμα του Συλλόγου Διδασκόντων της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, προτεραιότητα όλων μας παραμένει η απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων και η διατήρηση ενός παιδαγωγικού περιβάλλοντος που στηρίζει ισότιμα μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η ΕΛΜΕ θα συνεχίσει να συμβάλλει θεσμικά, υπεύθυνα και με νηφαλιότητα στην αποκατάσταση της ηρεμίας και της παιδαγωγικής ομαλότητας στο σχολείο.