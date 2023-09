Εντυπωσιάζει ο απολογισμός του Δήμου Αλοννήσου για την Τουριστική προβολή

Για το διάστημα 2020-2023

Εντυπωσιάζει ο απολογισμός του Δήμου Αλοννήσου σχετικά με τις δράσεις τουριστικής προβολής του προορισμού για την περίοδο 2020-2023. Σε όλο αυτό το διάστημα, στόχος του Δήμου ήταν η ανάδειξη του φυσικού κάλλους, της γαστρονομίας, των ειδικών μορφών τουρισμού, του Θαλάσσιου Πάρκου, της ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών, του υποβρύχιου μουσείου, του Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, αθλητικών δράσεων, καθώς και καινοτομιών που υλοποιήθηκαν από τον Δήμο όπως των υποβρυχίων γάμων και σημαντικών περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών.

Πραγματοποιήθηκαν 11 οργανωμένες συμμετοχές με φυσική παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού σε Πολωνία, Ρουμανία, Ισραήλ, Σερβία, Αγγλία, Ιταλία, Θεσσαλονίκη όπου οργανώθηκαν προγραμματισμένες συναντήσεις με δημοσιογράφους, bloggers, τουριστικούς πράκτορες, tour operators και εκπροσώπους φορέων.

Εν καιρώ πανδημίας ο Δήμος προσαρμόστηκε άμεσα στα νέα δεδομένα και κατάφερε χάρη στην άμεση ανταπόκριση του να συμμετέχει σε 11 εικονικές (Virtual) διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, ψηφιακά workshops, διαδικτυακές συνέργειες- καμπάνιες με Tour Operators ηλεκτρονικές δράσεις και ψηφιακές παρουσιάσεις, σε Μ.Βρετανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ελλάδα, Γερμανία, Αυστρία, και Ισραήλ.

Οργανώθηκαν 3 στοχευμένες παρουσιάσεις του προορισμού με φυσική παρουσία σε επιλεγμένο κοινό πρακτόρων, tour operators, δημοσιογράφων και bloggers. Η μία ήταν στη Μ.Βρετανία (Οικία Πρέσβη στο Λονδίνο) με αφορμή το «άνοιγμα» της Ελλάδας μετά τον Covid και οι άλλες δύο στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου στην κορυφαία τουριστική έκθεση της Ευρώπης για τον θαλάσσιο και καταδυτικό τουρισμό, BOOT.

Με φροντίδα της Προέδρου της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου, Μαρίας Αγάλλου και με τη στήριξη πολλών εθελοντών, κατοίκων, επαγγελματιών και τοπικών φορέων, οργανώθηκαν τουλάχιστον 10 δημοσιογραφικές αποστολές και φιλοξενίες δημοσιογράφων από Ελλάδα και εξωτερικό όπως ενδεικτικά από Γερμανία, Μ. Βρετανία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ρουμανία, κ.α.

Στο πλαίσιο της συστηματικής ενημέρωσης σε ταξιδιωτικούς συντάκτες, Γραφεία ΕΟΤ, μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού και bloggers η Αλόννησος αναδείχθηκε σε τουλάχιστον 198 ταξιδιωτικά άρθρα, αφιερώματα και διεθνείς λίστες σε δημοφιλή ΜΜΕ του εξωτερικού σε Μ.Βρετανία, Σκανδιναβία, Γαλλία, Αμερική, Πορτογαλία, Ινδία, Ιταλία, Βραζιλία, Πολωνία, Κίνα, Γερμανία, Αυστραλία, Μ.Ανατολή, όπως ενδεικτικά Daily Mail, Family Traveller, RES, Vagabond, Smithsonian Magazine, Travel+Leisure, GEO, Time Out, Matador Network, Lonely Planet (2 φορές), Daily Telegraph (3 φορές), CNN, Sky Italia TV, CNBC, Petit Quotidien, Daily Star, Νational Geographic (12 φορές), Euronews (2 φορές), Plongez, Reiselyst Magazine, Go Travelling, First Class, TravelFoodArt, Sunday Times (2 φορές), Bloomberg, EZ Dive, τα διεθνή δίκτυα με εκατοντάδες εκατομμύρια αποδέκτες AFP, Deutsche Welle, EFE και Reuters, ταξιδιωτικές πλατφόρμες της Σκανδιναβίας, ABTA Magazine (2 φορές), Guardian, Reader’s Digest, NHK (2 φορές), Le Figaro, Suitcase, Yahoo σε διαφορετικές χώρες και γλώσσες, κ.α.

Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε τηλεοπτικές παραγωγές με φιλοξενίες περισσοτέρων των 14 τηλεοπτικών συνεργείων από Ελλάδα και εξωτερικό που οδήγησαν σε μία πολύ μεγάλη προβολή σε πολλά εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως σε Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική, Ασία και Αυστραλία όπως Deutsche Welle (Γερμανικό και διεθνές μέσο), AFP (το δεύτερο μεγαλύτερο ειδησεογραφικό δίκτυο του κόσμου με εκατοντάδες εκατομμύρια τηλεθεατές και αναγνώστες), ARTE – ZDF (Γερμανία), NHK (Ιαπωνία), Channel 9 (Αυστραλία), διεθνής ταξιδιωτική εκπομπή My Greek Odyssey, Star (2 φορές), ALPHA (2 φορές), , ΕΡΤ (2 φορές), ΑΝΤ1, Βεργίνα TV κλπ.

Στην Ελλάδα, μετά από συντονισμένες προσεγγίσεις του Δήμου, η Αλόννησος απασχόλησε πολλές φορές την «αφρόκρεμα» των έγκριτων εθνικών, τοπικών και περιφερειακών ΜΜΕ ειδησεογραφικού περιεχομένου, ποικίλης ύλης ή τουριστικής φύσης με πάνω από 1.770 δημοσιεύματα και 110 ρεπορτάζ, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές αναφορές και συνεντεύξεις να προβάλουν τον προορισμό σε εκατομμύρια Έλληνες ταξιδιώτες. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα ΜΜΕ είναι τα ακόλουθα: ANT1, ΣΚΑΙ, STAR, OPEN, ALPHA, MEGA, ΕΡΤ1, ΕΡΤ3, Καθημερινή, Πρώτο Θέμα, Real, To ΒΗΜΑ, Τα Νέα, Ημερησία, Αυγή, Βραδυνή, Ελεύθερος Τύπος, Έθνος, Ναυτεμπορική In.gr, iefimerida, Ζougla, Νewsbeast, Νewsbomb, Athens Voice, Lifo, News 24/7, Newsit, News.gr, Marie Claire, Esquire, InStyle, TheTOC, Insider.gr, Intronews.gr, Faysbook, Eirinika, Capital, Insider, Moneyreview της Καθημερινής, Euronews.gr, ΑΠΕ, και άλλα πολλά!

Επίσης, χάρη στις δικτυώσεις και την ενημέρωση του Δήμου σε διεθνείς ταξιδιωτικούς συντάκτες υψηλού κύρους, η Αλόννησος προτάθηκε και τελικά κέρδισε μία θέση στην καθιερωμένη ετήσια λίστα του διεθνούς National Geographic ανάμεσα στους καλύτερους προορισμούς του κόσμου και ως ο μοναδικός προορισμός από Ελλάδα! Μία ακόμη σημαντική επιτυχία ήταν πως ο Δήμος Αλοννήσου προκρίθηκε στην επόμενη φάση του διαγωνισμού «Best Tourist Villages» του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Η Αλόννησος μαζί με δύο ακόμη περιοχές εκπροσώπησαν την Ελλάδα μέσω του Υπουργείου Τουρισμού στον παγκόσμιο διαγωνισμό. Εξίσου σημαντικό είναι πως η Αλόννησος διακρίθηκε στη λίστα του περιοδικού της Ένωσης Βρετανών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων ABTA Magazine με τους επτά κορυφαίους προορισμούς του κόσμου που διακρίνονται σε επίπεδο οικολογικού τουρισμού. Τέλος, το βραβείο του «Best Diving Destination» απέσπασε η Αλόννησος στο πλαίσιο των πρώτων Greek Travel Awards που διοργάνωσε το Γραφείο ΕΟΤ Ην. Βασιλείου Ιρλανδίας το Νοέμβριο 2022 στο Λονδίνο μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας της διεθνούς έκθεσης τουρισμού WTM . Επτά Βρετανοί Tour Operators επικοινώνησαν τη ψηφοφορία για τα Greek Travel Awards στο πελατολόγιο τους που είχε επισκεφτεί πρόσφατα την Ελλάδα.

Παράλληλα, ανοδική πορεία ακολουθούν και τα ταξιδιωτικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου που «φιλοξενούν» εύρος διαφορετικών θεμάτων, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που προτάθηκαν ή αξιοποιήθηκαν και από διεθνή και εγχώρια ΜΜΕ λόγω της ποιότητας του περιεχομένου τους. Οι τουριστικοί λογαριασμοί του Δήμου Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Pinterest διαθέτουν συνολικά χιλιάδες followers και έχουν υψηλό engagement.

«Για πρώτη φορά στα χρονικά της Αλοννήσου και παρά τους οικονομικούς περιορισμούς, υλοποιήσαμε μια πρωτόγνωρη διεθνή και εγχώρια καμπάνια προβολής του προορισμού ανεκτίμητης αξίας, αναδεικνύοντας διαφορετικές πτυχές σε εκατοντάδες εκατομμύρια αναγνώστες, διαδικτυακούς χρήστες και τηλεθεατές σε παγκόσμια κλίμακα. Η εντυπωσιακή ανταπόκριση τόσων πολλών εθνικών και διεθνών ΜΜΕ αποτελεί την καλύτερη απόδειξη και δικαίωση των εύστοχων ενεργειών του Δήμου. Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους τους επαγγελματίες, κατοίκους και εθελοντές που στήριξαν και στηρίζουν την προσπάθεια αυτή», δήλωσε ο Δήμαρχος Αλοννήσου Πέτρος Βαφίνης.