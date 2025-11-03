Επειγόντως στο Νοσοκομείο Βόλου, ένα επτάχρονο αγοράκι

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ανέβασε υψηλό πυρετό και έγινε διακομιδή του απ΄την Σκόπελο

Σε εμπύρετη κατάσταση μεταφέρθηκε επειγόντως στον Βόλο, προκειμένου να εξεταστεί από γιατρούς του Νοσοκομείου και να νοσηλευτεί, ένα επτάχρονο αγοράκι. Η διακομιδή έγινε απ΄την Σκόπελο στις 10.50 χθες το βράδυ με το πλωτό ασθενοφόρο του λιμενικού σώματος . Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στι; 11.35 το βράδυ της Κυριακής έγινε η διακομιδή απ΄την Αλόννησο, με ιδιωτικό σκάφος ενός 91χρονου, με κάταγμα.