Επειγόντως στο Νοσοκομείο Βόλου, ένα επτάχρονο αγοράκι

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Ανέβασε υψηλό πυρετό και έγινε διακομιδή του απ΄την Σκόπελο
Δημοσιεύθηκε
Τροποποιήθηκε

Σε εμπύρετη κατάσταση μεταφέρθηκε επειγόντως στον Βόλο, προκειμένου να εξεταστεί από γιατρούς του Νοσοκομείου και να νοσηλευτεί, ένα επτάχρονο αγοράκι. Η διακομιδή έγινε απ΄την Σκόπελο στις 10.50 χθες το βράδυ με το πλωτό ασθενοφόρο του λιμενικού σώματος . Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στι; 11.35 το βράδυ της Κυριακής έγινε η διακομιδή απ΄την Αλόννησο, με ιδιωτικό σκάφος ενός 91χρονου, με κάταγμα.

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ