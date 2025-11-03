Επειγόντως στο Νοσοκομείο Βόλου, ένα επτάχρονο αγοράκι

Σε εμπύρετη κατάσταση μεταφέρθηκε επειγόντως στον Βόλο, προκειμένου να εξεταστεί από γιατρούς του Νοσοκομείου και να νοσηλευτεί, ένα επτάχρονο αγοράκι. Η διακομιδή έγινε απ΄την Σκόπελο στις 10.50 χθες το βράδυ με το πλωτό ασθενοφόρο του λιμενικού σώματος . Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στι; 11.35 το βράδυ της Κυριακής έγινε η διακομιδή απ΄την Αλόννησο, με ιδιωτικό σκάφος ενός 91χρονου, με κάταγμα.
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.