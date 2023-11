«Γέφυρα αλληλεγγύης» των Θεσσαλών ομογενών στην πληττόμενη Μαγνησία

Οι ομογενείς στηρίζουν ενεργά τους πληγέντες , με δωρεές, ενώ χθες βρέθηκαν στο νομό στελέχη της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας

Εικόνες με τις πλημμυρισμένες εκτάσεις στη Θεσσαλία, τα χωριά βυθισμένα στις λάσπες, οι καταστροφές στον Βόλο, τα αποκομμένα χωριά του Πηλίου, οι κατεστραμμένοι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Μαγνησίας μεταφέρθηκαν σε όλο τον κόσμο, με τους Θεσσαλούς απ’ άκρη σε άκρη του πλανήτη να ξεκινούν μια αλυσίδα αγάπης και αλληλεγγύης. Η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών με πρόεδρό της τον κ. Διαμαντή Γκίκα, βλέποντας τις καταστροφικές συνέπειες των πλημμυρών στη Θεσσαλία, ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή μία γέφυρα αλληλεγγύης, μία κίνηση που ονομάστηκε Help for Thessaly.

Χιλιάδες Θεσσαλοί και όχι μόνο, από κάθε σημείο του πλανήτη αμέσως συνέτρεξαν τους συντοπίτες τους και συνέδραμαν οικονομικά σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια ανακούφισης των πληγέντων.

Ο κ. Γκίκας χθες, βρέθηκε στον Βόλο και επισκέφθηκε και άλλα σημεία σε όλη τη Θεσσαλία, ενώ μίλησε στο Ράδιο ΕΝΑ και στον Ηλία Κουτσερή για τις προσπάθειες της Συνομοσπονδίας και όλων των Θεσσαλών του εξωτερικού, που ποτέ δεν ξεχνούν την πατρίδα τους.

«Στήσαμε μία γέφυρα αλληλεγγύης που την ονομάσαμε Help for Thessalia και μετά την καταστροφή είναι η πρώτη μου επίσκεψη στη Θεσσαλία», είπε ο ίδιος και σημείωσε πως συναντήθηκε με ανθρώπους που συνεργάστηκε η Συνομοσπονδία, προκειμένου να φτάσει η βοήθεια σε όσους την είχαν ανάγκη.

Συνεργασία με τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας

Στη Μαγνησία συνεργάστηκαν με τον Βασίλη Ηλιόπουλο από τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας και χθες συναντήθηκαν με τον κ. Ηλιόπουλο να ενημερώνει τον κ. Γκίκα πως έγινε η διανομή των ειδών που αγόρασε η Παγκόσμια Συνομοσπονδία.

«Οι ανάγκες δεν υπήρχαν μόνο στις οικογένειες, αλλά και σε σχολεία. Στη Μαγνησία εκτός από οικογένειες, βοηθήσαμε το σχολείο στη Μηλίνα, όπου το εξοπλίσαμε με ηλεκτρικά είδη, ψυγείο, πλυντήριο, lap top και όλα τα είδη παραδόθηκαν σε συνεργασία με τον τοπικό σύλλογο γονέων και κηδεμόνων στο σχολείο», επεσήμανε ο κ. Γκίκας, συμπληρώνοντας πως για κάθε δωρεά, για κάθε βοήθεια υπήρχε σχετική ενημέρωση όλων των Θεσσαλών σε όλο τον κόσμο.



Βοήθεια όχι μόνο Θεσσαλών,

αλλά και Ηπειρωτών, Θρακών κ.α.

Βέβαια, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας επεσήμανε πως δεν στήριξαν αυτό το σπουδαίο εγχείρημα μόνο Θεσσαλοί, αλλά και Ηπειρώτες, Θρακιώτες, ενώ και μεμονωμένοι Σύλλογοι συγκεντρώνουν από το εξωτερικό βοήθεια και τη στέλνουν στην πολύπαθη Θεσσαλία.

«Η γέφυρα αλληλεγγύης συνεχίζεται. Ακόμη τώρα έρχονται χρήματα, συνεργαζόμαστε με τοπικούς φορείς, γνωρίζουμε τις ανάγκες, αγοράζουμε τα πράγματα και οι συνεργάτες μας τα προωθούν όπου χρειάζεται», επεσήμανε ο κ. Γκίκας.

«Έζησα τα γεγονότα, όπου περνούσες έκλαιγες»

είπε η κα Βασιλική Λασπά πρόεδρος Θεσσαλών του Schweinfurt

Μαζί του χθες, βρέθηκε και η κ. Βασιλική κ. Λασπά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών και Πρόεδρος της Πανθεσσαλικής Ένωσης Schweinfurt Γερμανίας, η οποία πέρασε τις ημέρες της καταστροφής στη Θεσσαλία.

«Ήμουν εδώ αυτή την περίοδο. Στα Μεγάλα Καλύβια, τη Φαρκαδόνα, πήγα μέσα στις σκηνές, βοηθήσαμε με πράγματα. Όπου περνούσες, έκλαιγες. Υπήρχαν πολλές ανάγκες. Εμάς μας πήραν σηκωτούς από το σπίτι στο Αγναντερό Καρδίτσας. Μετά την πλημμύρα ξεκινήσαμε να βοηθάμε και μαγειρεύαμε καθημερινά 1800 μερίδες φαγητό για τους κατοίκους του Αγναντερού και των γύρω χωριών. Οι άνθρωποι δεν είχαν ούτε κατσαρόλες στα σπίτια τους», λέει με συγκίνηση η κ. Λασπά.

53 χρόνια στη Γερμανία, 33 χρόνια πρόεδρος των Θεσσαλών

Μάλιστα, η ίδια έδωσε το παρών σε δεκάδες αποστολές βοήθειας της Συνομοσπονδίας παραδίδοντας είδη πρώτης ανάγκης στους πληγέντες, ενώ τόνισε πως οι ανάγκες εξακολουθούν και υπάρχουν και είναι μεγάλες. Η κ. Λασπά μπορεί να λείπει από τη χώρα 53 χρόνια και να ζει στη Γερμανία όμως, όπως είπε «η καρδιά και το μυαλό μας είναι πάντα εδώ, στην Ελλάδα» κι αυτό το απέδειξε, τρέχοντας τη Θεσσαλία απ’ άκρη σε άλλη.

Ο κ. Γκίκας και η κ. Λασπά χθες συναντήθηκαν και με τον νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα, τον οποία συγχαρήκανε για την εκλογή του και είχαν μια πρώτη επαφή και γνωριμία. «Στήσαμε μία καλή βάση για μια καλή συνεργασία. Μπορεί η Θεσσαλία να έχει 1 εκ. κατοίκους περίπου, αλλά στο εξωτερικού ζουν ακόμη 1εκ. Θεσσαλοί. Γι’ αυτό θέλουμε να έχουμε μια καλή συνεργασία», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Γκίκας.

Στη Μαγνησία το Παγκόσμιο Συνέδριο το 2024

Τέλος, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας ανέφερε ότι το 2024 θα πραγματοποιηθεί στη Μαγνησία το Παγκόσμιο Συνέδριο Θεσσαλών και για τον λόγο αυτό έχει απευθύνει σχετική επιστολή σε όλους τους δημάρχους του νομού, ώστε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον φιλοξενίας του.

Απόδοση ραδιοφωνικής συνέντευξης: Δήμητρα Παλαιοδημοπούλου