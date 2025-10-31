Γιάννης Αναστασίου: «Όχι στο κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στη Θεσσαλία»

Σε δήλωσή του, ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης Πολιτών, Γιάννης Αναστασίου, επισημαίνει αναφορικά με το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στη Θεσσαλία τα εξής:
«Το αιφνιδιαστικό κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ σε Τύρναβο, Αγιά, Συκούριο, Βελεστίνο, Ζαγορά, Αργαλαστή, Πύλη, Σοφάδες και Βραγκιανά υποβαθμίζει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες των ΕΛΤΑ προς τους πολίτες.
Η αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος των πολιτών, χωρίς σχέδιο ή και περίοδο προσαρμογής στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.
Τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων δε, η κυβέρνηση οφείλει να τις διασφαλίσει.
Όχι στο αιφνιδιαστικό κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ».
