Η Πλεύση Ελευθερίας Μαγνησίας κατά του κλεισίματος καταστημάτων των ΕΛΤΑ

Αντίθετη στο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), που προβλέπει το κλείσιμο καταστημάτων σε όλη τη χώρα, εμφανίζεται η Πλεύση Ελευθερίας Μαγνησίας. Σύμφωνα με την τοπική οργάνωση του κόμματος, η εφαρμογή του σχεδίου θα οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και θα επηρεάσει ιδιαίτερα τους κατοίκους των χωριών και των απομακρυσμένων περιοχών του νομού.

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της

Η Πλεύση Ελευθερίας Μαγνησίας λέει «ΟΧΙ» στο κλείσιμο καταστημάτων και στην υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών!

Η Πλεύση Ελευθερίας Μαγνησίας αντιδρά σθεναρά στο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) που οδηγεί στο μαζικό λουκέτο καταστημάτων σε όλη τη χώρα. Το σχέδιο αυτό επιφέρει βαρύ πλήγμα και στην τοπική κοινωνία, καθώς οι κάτοικοι των χωριών και των απομακρυσμένων περιοχών στερούνται πλέον βασικών υπηρεσιών – πληρωμών, αποστολών, παραλαβών και συναλλαγών.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, Αλέξανδρος Καζαμίας, κατά την πρόσφατη τοποθέτησή του στην Επιτροπή της Βουλής, έθεσε με έμφαση το κεντρικό πολιτικό ζήτημα, τονίζοντας τη σταθερή θέση του κόμματος:

«Η δική μας άποψη είναι ότι αυτό που χρειάζεται να συζητηθεί σε μια κοινή συνεδρίαση γενικότερα είναι όχι μόνο για τα ΕΛΤΑ αλλά για το τι κάνει το Υπερταμείο. Η Πλεύση Ελευθερίας υπήρξε από την αρχή κατά της σύστασης του Υπερταμείου, που είναι ένας καταρχήν μνημονιακός θεσμός που συστηματικά καταστρέφει και εκποιεί την δημόσια περιουσία».

Η Πλεύση Ελευθερίας Μαγνησίας απαιτεί την άμεση αναστολή του σχεδίου κλεισίματος και τη διασφάλιση:

Της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας και της παρουσίας των ΕΛΤΑ σε κάθε γωνιά του Νομού.

Της Ενίσχυσης και όχι της διάλυσης των δημόσιων οργανισμών που είναι κρίσιμοι για την κοινωνία.

Καλούμε τους πολίτες της Μαγνησίας να αντιδράσουν στο ξεπούλημα και στην υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών. Δεν θα επιτρέψουμε να μείνει κανένας πολίτης μόνος και καμία περιοχή αποκομμένη από βασικές κρατικές λειτουργίες.