Η Σκιάθος θωρακίζεται απέναντι στις πυρκαγιές

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Για την Σκιάθο δεν χρειάζονται λόγια, η μοναδική της φύση είναι εκεί να μας θυμίζει πως θα πρέπει να κάνουμε έργο για την προστασία της !

Σε πλήρη εξέλιξη το μεγάλο πρόγραμμα το έργο αντιπυρικής προστασίας στις Δημοτικές Δασικές Εκτάσεις της Σκιάθου, το έργο Anti-nero, περιλαμβάνει εργασίες

-Προληπτικών Καθαρισμών συνολικής έκτασης 618 στρεμμάτων στις περιοχές Μαντράκι, Τραχαλόμαντρα, Πεύκη, Παναγία Εικονίστρια, Μικρός Ασέληνος, Λυγαριές, Άγιος Ιωάννης Πασχαλαίων, ΛΙβαδάκια, Τουρκόβιγλα, Πευκόραχη, Πλαγιά, Άγιοι Απόστολοι, Καμπιά.

-τοποθέτηση 16 δεξαμενών

-υλοποίηση τεχνικών έργων και τσιμεντοστρώσεις στην αγροτική οδοποιία



Με το από 19/2/2025 αρ. πρωτ. 1620, αίτημα του Δήμου προς τη Διεύθυνση Δασών η Σκιάθος εντάχθηκε για δεύτερη φορά στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ – Anti-nero » του Υπουργείου Περιβάλλοντος με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας.

Το έργο υλοποιείται στην έκταση του Αισθητικού Δημοτικού Δάσους. Από το 1977 με Προεδρικό Διάταγμα, τα Δάση της Σκιάθου έχουν χαρακτηρισθεί ως «Αισθητικά Δάση». Σύμφωνα με το Ν.Δ. 996 / 71 (άρθρο 3, παρ. 2) αισθητικά δάση μπορούν να κηρύσσονται δάση ή φυσικά τοπία που έχουν τέτοια ιδιαίτερη αισθητική, υγιεινή και τουριστική σημασία, ώστε να επιβάλλεται η προστασία της πανίδας, της χλωρίδας και του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους τους. Ως «Αισθητικά Δάση» έχουν χαρακτηριστεί 19 περιοχές, με συνολική έκταση 325 τ. χλμ. Σύμφωνα με τα ψηφιοποιημένα όρια, η συνολική χερσαία έκταση των Αισθητικών Δασών αντιστοιχεί στο 0,24% της έκτασης της χώρας. Σε ότι αφορά στα Αισθητικά Δάση της Σκιάθου, ( δασικές εκτάσεις της Σκιάθου που καλύπτονται με χαλέπιο πεύκη και αείφυλλα πλατύφυλλα, καθώς και το Θαυμάσιο δάσος των Κουκουναριών), πρόκειται για μοναδική περίπτωση στην χώρα μας, αφού είναι το μοναδικό νησί του οποίου τα δάση, έχουν χαρακτηρισθεί ως Αισθητικά, με συνολική έκταση 30 τ. χμ, η δεύτερη μεγαλύτερη μετά το Δασικό Σύμπλεγμα της Όσσας, (169 τ. χμ.).

Τα Δάση της Σκιάθου με την υπ’ αρ. 53846/1894 διαταγή του Υπουργού των Οικονομικών Χ. Τρικούπη, αναγνωρίστηκαν «ως όντα δημοτικής κτήσης». Η ξυλεία που προκύπτει από τους καθαρισμούς θα φυλάσσεται σε χώρο του Δήμου για να διατεθεί στους οικονομικά αδύναμους κατοίκους της Σκιάθου

Επιβλέπουσα αρχή είναι η Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας και το Δασαρχείο Σκοπέλου. Το Antinero αποτελεί το πιο εκτεταμένο πρόγραμμα πρόληψης που έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί στη χώρα μας για την προστασία των δασικών μας οικοσυστημάτων.