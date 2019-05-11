Στο Δήμο Νοτίου Πηλίου, στις Δημοτικές εκλογές, κατέρχονται οι εξής συνδυασμοί και υποψήφιοι:
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ»
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
(υποψήφιος Δήμαρχος)
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Εκλογική Περιφέρεια Αργαλαστής
1. ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
2. KAPPES STEFAN ALEXANTER
3. ΚΑΡΑΔΕΜΗΤΡΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
4. ΚΑΤΣΙΑΦΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
5. ΣΤΟΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΦΟΥΡΤΩΤΗΡΑ – ΤΣΙΜΗΤΡΕΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Αφετών
1. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
2. ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΝΙΟΥΝΙΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. ΟΡΦΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ
5. PETRICU AGNES ADRIANA του GEORGHE
6. ΤΣΙΑΜΑΣΦΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Μηλεών
1. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΟΣΧΟΚΑΡΦΕΝΙΑ (ΦΕΝΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΛΕΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΠΑΠΟΥΤΣΗ – ΤΕΡΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
4. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΠΡΟΣΗΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
7. ΧΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ του ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
8. ΧΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
Εκλογική Περιφέρεια Σηπιάδος
1. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
2. ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
3. ΚΑΤΣΙΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΜΑΓΓΑΣΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΜΑΡΚΟΖΑΝΗΣ ΓΑΣΠΑΡΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
8. ΣΙΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΗΛΙΑ
Εκλογική Περιφέρεια Τρικερίου
1. ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
4. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινοτήτων
Κοινότητα Αργαλαστής
1. ΖΗΓΚΟΠΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΗΛΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΚΑΡΑΔΕΜΗΤΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
4. ΚΡΟΥΣΤΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΧΑΛΕΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κοινότητα Λαύκου
1. ΒΑΛΤΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΚΑΛΟΒΕΔΟΥΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
4. ΤΣΙΧΛΑΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΧΑΡΑΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Β) «Ενωτική Αυτοδιοικητική Κίνηση Ν. Πηλίου».
ΜΙΤΖΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(υποψήφιος Δήμαρχος)
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Εκλογική Περιφέρεια Αργαλαστής
1. ΔΙΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΡΙΣΗ
2. ΔΙΑΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ
3. ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ (ΒΑΣΩ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΚΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΜΕΣΑΛΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
6. ΠΑΡΡΗΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΠΙΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ – ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΑΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8. ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΝΤΟΡΗΣ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Αφετών
1. ΑΚΡΙΒΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
3. ΒΑΪΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
4. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΡΙΣΗ
5. ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
6. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
8. ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
Εκλογική Περιφέρεια Μηλεών
1. ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΔΙΑΝΕΛΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
4. ΖΑΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΟΛΓΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
6. ΚΑΤΩΓΙΑ-ΣΦΕΤΣΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
9. ΜΑΦΗ-ΛΥΧΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10. ΝΙΦΟΡΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
11. ΡΑΜΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
12. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Σηπιάδος
1. ΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΒΟΥΡΒΟΥΛΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΛΑΝΤΖΟΥ-ΝΙΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΜΑΜΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΣΤΑΘΑΡΑΚΟΥ ΣΥΡΑΓΩ (ΓΩΓΩ) του ΣΤΑΜΑΤΗ
8. ΣΥΡΙΗ-ΔΡΟΣΙΤΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Τρικερίου
1. ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΑΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΜΑΝΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΣΙΜΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινοτήτων
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου
1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΑΞΑΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΒΙΔΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΡΙΣΗ
4. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΚΑΠΕΛΛΑ-ΚΑΡΚΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
7. ΣΚΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ
Κοινότητα Αργαλαστής
1. ΑΚΡΙΒΟΥ ΑΣΗΜΩ (ΜΙΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΑΛΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
3. ΚΟΥΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΤΟΥΛΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
5. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
6. ΠΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7. ΦΡΑΝΤΖΕΖΟΥ-ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
8. ΧΑΛΕΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Κοινότητα Αφετών
1. ΜΑΜΟΥΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΝΙΚΟΛΑΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΠΙΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΗΛΙΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
5. ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
6. ΤΖΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Κοινότητα Καλών Νερών
1. ΑΞΑΗ-ΤΖΟΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΚΟΥΛΟΧΙΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
3. ΠΙΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
4. ΣΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΑΝΑ
5. ΣΚΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
Κοινότητα Λαύκου
1. ΒΡΑΤΣΙΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΚΑΠΡΑΒΕΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
4. ΚΟΛΟΒΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
7. ΣΤΕΦΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
8. ΤΣΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Κοινότητα Μηλεών
1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΑΣΗΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
3. ΓΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
4. ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
5. ΛΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
6. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
7. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΤΖΙΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Κοινότητα Μηλίνας
1. ΓΑΛΑΝΗ-ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΓΚΟΥΤΖΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΔΕΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΛΑΡΥΓΓΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΗ
5. ΜΠΑΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΠΙΤΣΙΛΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
7. ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
8. ΦΙΓΑ ΤΕΤΙΑΝΑ του ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ
Κοινότητα Νεοχωρίου
1. ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
3. ΓΑΝΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
6. ΜΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7. ΣΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
8. ΤΣΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Κοινότητα Προμυρίου
1. ΒΑΛΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΥ
3. ΛΙΑΤΖΟΥΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΟΥ
5. ΣΕΡΣΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΤΖΙΚΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
7. ΧΑΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ
8. ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Κοινότητα Συκής
1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΤΣΙΝΤΕΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
3. ΖΑΧΑΡΟΣ ΔΗΜΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ
4. ΠΑΤΕΡΑΚΗ-ΖΑΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ
5. ΠΟΛΙΩΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
6. ΣΤΑΘΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
8. ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Κοινότητα Τρικερίου
1. ΛΑΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΛΙΘΑΔΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
3. ΜΑΛΑΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΥ ΑΓΛΑΪΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΜΑΡΚΑΚΗ ΑΓΛΑΪΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
7. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Γ) «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ».
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(υποψήφιος Δήμαρχος)
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Εκλογική Περιφέρεια Αργαλαστής
1. ΓΚΙΖΑ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
3. ΠΑΠΑΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΠΑΤΑΓΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΣΧΟΙΝΑΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΤΕΝΤΖΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
7. ΤΣΙΜΗΤΡΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΦΩΤΗ – ΜΟΡΦΟΥΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΘΩΜΑ
Εκλογική Περιφέρεια Αφετών
1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
2. ΚΑΤΣΙΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΚΟΥΚΟΥΜΒΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
4. ΜΠΕΖΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΞΥΡΑΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8. ΤΣΙΡΕΜΠΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Μηλεών
1. ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ
3. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ- ΝΑΤΑΛΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΖΑΓΓΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
5. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΙΡΗΝΗ – ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΚΟΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7. ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
8. ΠΑΤΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9. ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10. ΤΣΙΡΕΜΠΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ
11. ΤΥΦΕΚΙΟΓΛΟΥ ΝΙΟΒΗ – ΕΛΠΙΔΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
12. ΦΩΤΙΑΔΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ
Εκλογική Περιφέρεια Σηπιάδος
1. ΕΠΙΔΕΞΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΗΛΙΑ ΑΓΑΠΗ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
3. ΚΑΛΟΒΕΔΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
4. ΚΙΑΛΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
5. ΜΠΛΙΑΓΚΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΜΩΫΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7. ΠΑΛΙΑΤΣΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ
8. ΦΛΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Τρικερίου
1. ΜΙΧΑΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
2. ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΣΗΜΙΤΣΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
4. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
5. ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
6. ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινοτήτων
Κοινότητα Αργαλαστής
1. ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΔΟΥΚΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΚΩΣΤΟΥΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΗ
5. ΜΠΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7. ΡΑΠΤΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
8. ΦΩΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Κοινότητα Αφετών
1. ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΖΩΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ
2. ΜΑΜΟΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
3. ΜΑΝΙΩΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΗ – ΘΕΟΔΩΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
4. ΜΟΣΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΠΑΡΙΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ
6. ΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κοινότητα Βυζίτσας
1. ΔΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
2. ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
3. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
5. ΧΑΔΟΥΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κοινότητα Λαύκου
1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
2. ΜΕΣΑΛΟΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
3. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
4. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΦΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κοινότητα Μηλεών
1. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
2. ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
3. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΥΡΩΝΑ
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
5. ΣΦΕΤΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κοινότητα Μηλίνας
1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΒΑΜΒΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
3. ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΚΟΜΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
5. ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Κοινότητα Νεοχωρίου
1. ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΓΚΙΖΑ – ΜΗΤΣΙΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
3. ΚΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ
4. ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ
5. ΛΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ
6. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
7. ΣΠΥΡΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ
8. ΣΩΤΗΡΗ ΟΛΓΑ του ΠΕΡΙΚΛΗ
Κοινότητα Πινακάτων
1. ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
2. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ
3. ΚΟΚΟΒΙΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΧΗΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΞΥΝΟΓΑΛΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΗΛΕΑ
Κοινότητα Προμυρίου
1. ΔΕΛΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ
2. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΣΦΕΤΖΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΤΑΚΛΗ ΕΛΒΙΡΑ – ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ
6. ΤΣΙΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Κοινότητα Συκής
1. ΔΟΥΖΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ
2. ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ
3. ΖΑΧΑΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ
4. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΑΡΥΦΑΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
5. ΜΠΟΥΡΣΙΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Κοινότητα Τρικερίου
1. ΓΚΟΡΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
2. ΠΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
3. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
4. ΣΙΜΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
5. ΤΣΑΝΗΣ IΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6. ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΧΑΣΑΚΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Δ) «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ».
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
(υποψήφιος Δήμαρχος)
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Εκλογική Περιφέρεια Αργαλαστής
1. ΑΧΛΑΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
2. ΒΑΛΑΣΣΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
3. ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
5. ΠΑΝΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
6. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7. ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8. ΤΣΙΡΙΒΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
Εκλογική Περιφέρεια Αφετών
1. ΚΑΡΑΤΖΙΟΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΡΑΓΩ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΓΙΟΛΑ) ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
3. ΛΑΜΝΙΑΣ ΠΗΛΕΥΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΜΥΡΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΧΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Μηλεών
1. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΜΑΛΑΣ ΒΥΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
3. ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ
4. ΝΙΚΟΛΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΠΟΥΔΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
8. ΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
9. ΣΠΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
10. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
11. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
12. ΤΣΙΛΟΠΑΝΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Σηπιάδος
1. ΖΗΡΓΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΥΜΗ
2. ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3. ΜΑΛΑΜΑΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
4. ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
5. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
6. ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Τρικερίου
1. ΖΗΡΓΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΥΜΗ
2. ΚΟΥΜΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
3. ΠΑΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
4. ΤΣΙΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινοτήτων
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Νηλείας
1. ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
4. ΠΑΡΙΣΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΤΕΡΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΦΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Κοινότητα Αργαλαστής
1. ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
2. ΚΟΥΝΤΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κοινότητα Μηλίνας
1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
2. ΑΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
3. ΚΑΡΑΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ
4. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
5. ΜΠΟΥΚΟΥΒΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ
Οι υποψήφιοι για τις Δημοτικές Ενότητες είναι:
Α) Το Συνδυασμό με το όνομα «Άγιος Γεώργιος Νηλείας».
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινοτήτων
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Νηλείας
1. ΓΕΛΑΓΩΤΑ – ΔΙΑΝΝΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΚΑΡΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
3. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ
5. ΧΑΜΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Β) Το Συνδυασμό με το όνομα «Μαζί για τη Βυζίτσα».
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινοτήτων
Κοινότητα Βυζίτσας
1. ΓΑΝΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΓΚΟΤΣΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΔΙΑΚΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΓΙΟΥ
4. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ
6. ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Γ) Το Συνδυασμό με το όνομα «ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΧΩΡΙΟ».
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινοτήτων
Κοινότητα Καλών Νερών
1. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΛΑΖΑΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
2. ΓΕΩΡΓΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
3. ΚΟΡΟΜΗΛΗ-ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
4. ΣΙΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΛΕΥΤΕΡΗ
5. ΣΤΟΥΜΠΟΒΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Οι υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι είναι:
Κοινότητα Ξινόβρυσης
1. ΒΑΡΣΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Κοινότητα Πρόπαν-Καλαμακίου
1. ΒΟΥΛΕΛΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΤΣΙΤΣΙΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
3. ΜΑΣΤΡΟΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Κοινότητα Λαμπινούς
1. ΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ
2. ΜΑΝΤΖΑΦΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Κοινότητα Μετοχίου
1. ΡΑΠΤΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2. ΨΑΘΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3. ΚΑΡΑΔΕΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ