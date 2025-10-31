Ιστιοπλοϊκό σκάφος στο ΓΕΛ Μηλεών για μαθήματα ιστιοπλοΐας των μαθητών

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ιστιοπλοϊκό εκπαιδευτικό σκάφος διατίθεται πλέον στο δυναμικό του ΓΕΛ Μηλεών, στα Καλά Νερά, μετά τη δέσμευση του δημάρχου Νοτίου Πηλίου Μιχάλη Μιζικού κατά τη διάρκεια των πρόσφατων εγκαινίων του νέου σχολείου.

Το ιστιοπλοϊκό σκάφος παρελήφθη σήμερα το πρωί παρουσία του δημάρχου Νοτίου Πηλίου και του αντιδημάρχου Απ. Διανέλλου και στο εξής θα βρίσκεται μόνιμα στο σχολείο, ενώ οι μαθητές του ΓΕΛ Μηλεών και του Ναυτιλιακού Τομέα του ΕΠΑΛ Αργαλαστής θα κάνουν δωρεάν μαθήματα ιστιοπλοΐας.

Μαθητές του ΓΕΛ Μηλεών, καθώς και μαθητές του Ναυτιλιακού τομέα του ΕΠΑΛ Αργαλαστής, είχαν την ευκαιρία σήμερα να γνωρίσουν- σε θεωρητικό επίπεδο αρχικά- το ιστιοπλοϊκό σκάφος και στη συνέχεια ακολούθησε το πρακτικό μέρος, δένοντας τα πανιά στα κατάρτια (ιστούς).

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν και έδειξαν πως η ιστιοπλοΐα είναι ένα ενδιαφέρον θαλάσσιο άθλημα, ενώ οι καθηγητές του ΓΕΛ Μηλεών και του Ναυτιλιακού τομέα του ΕΠΑΛ Αργαλαστής απαθανάτισαν τη διαδικασία ετοιμασίας του σκάφους.

Κατά την παραλαβή του σκάφους ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός δήλωσε: «Σήμερα έγινε η παραλαβή εκπαιδευτικού ιστιοπλοϊκού σκάφους από τον Δήμο Νοτίου Πηλίου στο Λύκειο Μηλεών στα Καλά Νερά. Προσπαθούμε να εμπλουτίσουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των σχολείων μας με ναυτικές αθλητικές δραστηριότητες για τους μαθητές του Δήμου μας».