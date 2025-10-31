Κάηκε ολοσχερώς αυτοκίνητο στο οδικό κύκλωμα Πηλίου

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ολοσχερώς κάηκε ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, ενώ ήταν εν κινήσει στο οδικό δίκτυο του Ανατολικού Πηλίου, στο ύψους του Κισσού.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 12.10 από τον οδηγό, που όταν είδε καπνούς στο χώρο του κινητήρα βγήκε από το αυτοκίνητο, στο σημείο πήγαν 8 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, που έθεσαν υπό έλεγχο την φωτιά, αλλά δεν κατάφεραν να το σώσουν, καθώς είχε καεί ολοσχερώς.

Οι ζημιές υπολογίζονται σε 7.000 € περίπου.