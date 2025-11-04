Καμπανάκι Καλλιάνου για Μαγνησία- «Θα δώσει πολλά χιλιοστά βροχής»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στο «μάτι του κυκλώνα» φαίνεται πως βρίσκεται η Μαγνησία για έντονα καιρικά φαινόμενα. Ο μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος μάλιστα, εφιστά την προσοχή για την περιοχή, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η κακοκαιρία αναμένεται να δώσει πολλά χιλιοστά βροχής.