Καταγγελία για πιθανή αποβίβαση μεταναστών στο Καμάρι Κεραμιδίου

Καταγγελία για πιθανή αποβίβαση μεταναστών από δουλέμπορους σε ακτή κοντά στο Καμάρι Κεραμιδίου του Δήμου Ρ. Φεραίου, δέχτηκε το απόγευμα της Πέμπτης το Λιμεναρχείο Βόλου.

Αλιείς εντόπισαν στην ακτή Ανεμοδούρα, ένα σακίδιο και άλλα αντικείμενα που έδειχναν την παρουσία ανθρώπων στην ακτή. Ωστόσο παρά την έρευνα που έγινε από λιμενικούς, δεν εντοπίστηκαν άνθρωποι, ούτε παραπλέον σκάφος στη θαλάσσια περιοχή.

Επίσης, ενημέρωση για το θέμα δεν είχε η Αστυνομία, που επίσης δεν εντόπισε κινήσεις ανθρώπων που παραπέμπουν σε μετανάστες.

Σημειώνεται ότι στην ίδια ακτή, παλιότερα δουλέμποροι από τα παράλια της Τουρκίας, είχαν αποβιβάσει μετανάστες,