Λιγότερα ψώνια, λιγότεροι καφέδες και φθηνότερα προϊόντα στο καλάθι-Πώς η ακρίβεια άλλαξε τις συνήθειες μας

Τι ανέφερε ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών στο e-Wallet

Μειωμένη είναι γενικότερα η εκτιμώμενη εβδομαδιαία δαπάνη στο σουπερμάρκετ από τους καταναλωτές, οι οποίοι δείχνουν προτίμηση για χαμηλότερες τιμές, παρά για προσφορές και εκπτώσεις, όπως έδειξε πρόσφατη ετήσια έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Παράλληλα σύμφωνα με τις καταναλωτικές οργανώσεις, οι καταναλωτές, στράφηκαν σε εναλλακτικές αγορές, καθώς, όταν δεν μπορούν να προσεγγίσουν οικονομικά την αγορά του μοσχαριού, αγοράζουν κοτόπουλο περισσότερες φορές, όπως και όταν δεν μπορούν να επιλέξουν την ετικέτα προϊόντων που επιθυμούν, στρέφονται στα εταιρικά, που πωλούνται φθηνότερα.

Όπως ανέφερε ο Δρ Λευτέρης Κιοσές διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, πλέον το σούπερ μάρκετ βρίσκεται στην κορυφή επισκεψιμότητας των καταναλωτών κάθε μήνα, ενώ η επίσκεψη στην καφετέρια υποχώρησε στην τρίτη θέση, τη στιγμή που ο καφές είναι καθημερινή συνήθεια.

Σύμφωνα με τον κ. Κιοσέ, η ετήσια έρευνα καταναλωτών πραγματοποιείται κάθε χρόνο και τα ευρήματα δείχνουν πως κινήθηκαν οι καταναλωτές το προηγούμενο διάστημα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ έχει να κάνει με την επισκεψιμότητα, τη δαπάνη και κάποιες αγοραστικές επιλογές.

Κάθε δεύτερη ημέρα πάμε στο μάρκετ…

Σε σχέση με το πρακτικό κομμάτι, πως αγοράζουμε και από πού, υπάρχει μια σταθεροποίηση με 3,3 επισκέψεις κάθε εβδομάδα (μέρα παρά μέρα) σε καταστήματα σούπερ μάρκετ, οι καταναλωτές αγοράζουν σε κάτι παραπάνω από δύο αλυσίδες μάρκετ (2,2 έδειξε η έρευνα), που δείχνει πόσο πολύ κινούμαστε, ανέφερε ο διευθυντής του Ινστιτούτου.

«Στη δαπάνη δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση – κάτι που έχει να κάνει με τη μεθοδολογία της έρευνας, καθώς είναι άποψη και όχι η πραγματική δαπάνη στα ταμεία – με ένα σταθερό ποσό στα 82 € κάθε εβδομάδα», ανέφερε ο κ. Κιοσές.

Όπως είπε, η δαπάνη αυτή σε σχέση με προηγούμενα είδη είναι μειωμένη, αλλά επειδή υπάρχουν και τα στοιχεία του κύκλου εργασιών των πωλήσεων, δεν προκύπτει ότι έχουμε μείωση στη δαπάνη, αλλά πιο πολύ στην αντίληψη και επειδή πέρυσι υπήρχαν οι μεγάλες ανατιμήσεις οι καταναλωτές είχαν δώσει κάτι μεγαλύτερο από την πραγματική εικόνα που έχουν για τη δαπάνη.

Συγκριτικά με άλλα σημεία πώλησης, το νούμερο ένα σημείο επισκεψιμότητας είναι το σούπερ μάρκετ στον αριθμό μηνιαίων επισκέψεων τις 13, με την καφετέρια να είναι το τρίτο σημείο επισκεψιμότητας, τη στιγμή που ο καφές είναι καθημερινή συνήθεια…

Οι καταναλωτές ζητούν πιο χαμηλές τιμές, παρά προσφορές

«Ενώ πριν 3-4 χρόνια καταγράφαμε ως ισοδύναμο τα δύο βασικά κριτήρια που είναι τα χρήματα και η ποιότητα, τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω των ανατιμήσεων, είχε ξεφύγει πολύ ο παράγοντας χρήματα σε τριπλάσια μεγέθη σε σχέση με την ποιότητα. Στην τελευταία μέτρηση που έγινε τον περασμένο Φεβρουάριο, αυτό έσπασε, μειώθηκε αρκετά η σημασία που δίνουν οι καταναλωτές στα χρήματα και ανέβηκε η ποιότητα και υπάρχει σαφής ένδειξη ότι σιγά – σιγά επέρχεται μια κανονικότητα», τόνισε ο κ. Κιοσές.

Τέλος ανέφερε, ότι ενώ μέχρι το 2023 οι καταναλωτές έλεγαν ότι θέλουν περισσότερες προσφορές παρά χαμηλές τιμές, τα τελευταία δύο χρόνια έχει αλλάξει και προκύπτει ότι θέλουν το εντελώς αντίθετο, προτιμώντας πιο χαμηλές τιμές παρά προσφορές σε σημαντικά ποσοστά, κάτι που δείχνει την ανάγκη που έχουν σε σχέση με τα χρήματα που δίνουν να έχουν καλύτερη διαχείρισή τους.

Πηγή: Περιοδικό e-Wallet του Ομίλου Καρεκλίδη