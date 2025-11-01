Τα ζευγάρια στη Μαγνησία λένε «ναι» στη δεύτερη ευκαιρία-Tι δείχνουν τα στοιχεία

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μείωση στα διαζύγια το 2025

Σημαντική πτώση των ληξιαρχικών πράξεων διαζυγίου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΠΣΜΗΠΟΛ. Από τον Βόλο μέχρι τη Σκόπελο, οι αριθμοί δείχνουν στροφή στη συντροφικότητα.

Σε μια εποχή που οι ανθρώπινες σχέσεις δοκιμάζονται καθημερινά, τα στοιχεία για τα διαζύγια στη Μαγνησία έρχονται να εκπλήξουν ευχάριστα. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία μέχρι την 1η Οκτωβρίου του Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Πολιτών (ΠΣΜΗΠΟΛ), το 2025 σημειώθηκε γενική μείωση στα καταγεγραμμένα διαζύγια σε σχέση με το 2024. Μια τάση που φαίνεται να αντικατοπτρίζει την ανάγκη των κατοίκων του νομού να επαναπροσδιορίσουν τις σχέσεις τους, να επικοινωνήσουν ξανά και ίσως να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στην έγγαμή τους συμβίωση.

Η μείωση είναι γενικευμένη σε όλες σχεδόν τις Δημοτικές Ενότητες, με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τον Δήμο Βόλου, τον Αλμυρό και το Νότιο Πήλιο, όπου τα στοιχεία υποδηλώνουν σαφή πτώση στις ληξιαρχικές πράξεις διαζυγίου. Αντίθετα, μικρές διακυμάνσεις με μικρή αύξηση καταγράφονται σε περιοχές των νησιών των Σποράδων.

Από τη ρήξη… στη συνεννόηση

Η πτώση των διαζυγίων δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι τα ζευγάρια δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες, δείχνει όμως, μια μεταστροφή στην αντιμετώπιση των κρίσεων. Πλέον, η τάση φαίνεται να μετακινείται προς τη διαπραγμάτευση, τη συμβουλευτική και τη συνεργασία, πριν η σχέση φτάσει στο σημείο μηδέν. Επιπλέον, η ευκολότερη πρόσβαση σε κοινωνικές δομές, όπως κέντρα οικογενειακής στήριξης και συμβουλευτικοί σταθμοί, έχει βοηθήσει αρκετά ζευγάρια να διαχειριστούν τις εντάσεις τους, πριν αυτές οδηγήσουν στο διαζύγιο. Η χρονιά που πέρασε, όπως φαίνεται μέσα από τα ληξιαρχικά δεδομένα, χαρακτηρίστηκε από λιγότερες ρήξεις και περισσότερη σταθερότητα. Σε μια περιοχή όπου τα τελευταία χρόνια η καθημερινότητα πιέζει με οικονομικά βάρη, και κοινωνική ανασφάλεια, η μείωση των διαζυγίων μοιάζει με ένα μικρό, αλλά ελπιδοφόρο μήνυμα: Ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να αναζητούν τη συντροφικότητα, ακόμη και όταν οι συνθήκες δεν είναι εύκολες.

Η Μαγνησία του 2025 καταγράφει λιγότερα διαζύγια και περισσότερη διάθεση για συνεννόηση. Από τα 299 το 2024, πήγαμε στα 213 το 2025, με τους αριθμούς να επιβεβαιώνουν ότι κάτι αλλάζει.

Ίσως αυτή η χρονιά να είναι μια υπενθύμιση πως, ακόμη και μέσα στις δυσκολίες, οι άνθρωποι επιλέγουν να παλέψουν λίγο παραπάνω για ό,τι θεωρούν πολύτιμο. Δηλαδή την οικογένεια, την αγάπη και τη συντροφικότητα.

Μαριάνθη Λίκαϊ