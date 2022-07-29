Μεγάλες επιτυχίες στα ΑΕΙ για τους απόφοιτους του ΓΕΛ Βελεστίνου

Πολλές και μεγάλες είναι οι επιτυχίες που κατέγραψε το ΓΕΛ Βελεστίνου στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις και οι απόφοιτοί του κατάφεραν να εισαχθούν σε περιζήτητα Τμήματα.
Δείτε που πέρασαν οι απόφοιτοι του ΓΕΛ Βελεστίνου, σύμφωνα με την ενημέρωση του σχολείου:
|ΑΓΡΟΚΩΣΤΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΑΝΤΖΟΥΡΗ
|ΕΛΕΝΗ – ΑΝΝΑ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΡΙΝΤΣΕΑΝΟΥ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΜΑΡΙΤΣΕΛ
|ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΠΑΝΤΕΙΟ
|ΔΑΛΛΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
|ΔΙ.ΠΑ.Ε.
|ΘΩΜΑΪΔΗ
|ΣΤΥΛΙΑΝΗ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
|Α.Ε.Ν.
|ΚΟΛΑ
|ΚΡΙΣΤΙΝΑ
|ΑΡΝΤΙΤ
|ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚ.
|ΚΟΤΣΑΡΙΔΗ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΑΡΑΜ
|ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
|ΚΟΥΚΟΤΣΙΚΑ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΥΜΑΝΙΔΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)
|ΔΙ.ΠΑ.Ε.
|ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ
|ΣΤΥΛΙΑΝΗ
|ΘΩΜΑΣ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
|ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
|ΛΑΪΝΑΣ
|ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΜΑΝΤΑΛΙΑ
|ΣΟΦΙΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΜΕΤΟΧΑΡΑΚΗ
|ΑΝΑΡΓΥΡΙΑ – ΜΑΡΙΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
|ΣΜΥΑ
|ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΣΤΕΡΓΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΟΥΡΙΤΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
|ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
|ΠΑΝΤΕΙΟ
|ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΠΟΛΙΤΗΣ
|ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
|ΛΟΥΚΑΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΚΡΙΜΠΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
|ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΤΖΑΝΗ
|ΕΥΘΑΛΙΑ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΤΕΡΓΙΟΣ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
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