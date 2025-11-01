Μεϊκόπουλος: «“Επιτελικό” μπάχαλο με φόντο το Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η κυβέρνηση φέρνει τις μηχανότρατες εντός προστατευόμενης περιοχής

Με κοινοβουλευτική Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (Α.Κ.Ε.) προς τους Υπουργούς Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος αναδεικνύει τη σοβαρή θεσμική εκτροπή και το διοικητικό χάος που έχει δημιουργηθεί με την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να επιτρέψει τη διέλευση και δραστηριότητα μηχανότρατων εντός του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου, μιας από τις πλέον προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου.

«Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου — το πρώτο της χώρας — ιδρύθηκε το 1992 (Π.Δ. 519/Δ/1992) για να προστατεύσει τα σπάνια θαλάσσια οικοσυστήματα. Η περιοχή καλύπτει πάνω από 2.200 τ.χλμ., αποτελεί πυρήνα του δικτύου Natura 2000 και υπόκειται σε αυστηρό καθεστώς προστασίας, σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και τις διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Από τις πολλές δραστηριότητες που απαγορεύονται ρητά στον χώρο του Θαλάσσιου Πάρκου σύμφωνα με την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) είναι και αυτή της αλιείας με μηχανότρατες και συρόμενα εργαλεία καθώς προκαλεί σοβαρή υποβάθμιση του θαλάσσιου πυθμένα.

Ωστόσο, με Υπουργική Απόφαση τον Μάιο 2025, η Υπουργός Πολιτισμού προχώρησε αυθαίρετα στη μείωση της ζώνης απαγόρευσης αλιείας από 6 σε 2 ναυτικά μίλια, ανοίγοντας τον δρόμο για την είσοδο μηχανότρατων στα όρια του Θαλασσίου Πάρκου.

Η απόφαση αυτή στην πράξη καταστρατηγεί το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των ενάλιων αρχαιοτήτων (Κ.Ν. 4858/2021), ενώ η λήψη της χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ΥΠΕΝ, συνιστά θεσμική εκτροπή και υπέρβαση εξουσίας, αφού ένα υπουργείο επεμβαίνει στην αρμοδιότητα ενός άλλου, αναιρώντας τις προβλέψεις της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για το Θαλάσσιο Πάρκο και τροποποιώντας αυθαίρετα το καθεστώς προστασίας μιας ευρωπαϊκά κατοχυρωμένης περιοχής», ανέφερε ο Βουλευτής.

Ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος σημείωσε ότι η είσοδος μηχανότρατων στο Θαλάσσιο Πάρκο συνιστά άμεση περιβαλλοντική απειλή, ενώ αναμένεται να προκαλέσει και υποβάθμιση του θαλάσσιου τοπίου και των ενάλιων αρχαιοτήτων που αποτελούν πολιτιστικό κεφάλαιο διεθνούς αξίας (όπως το ναυάγιο της Περιστέρας). Την ίδια ώρα, ο τρόπος με τον οποίο ελήφθη η Απόφαση αναδεικνύει τον αποσυντονισμό που επικρατεί στην κυβέρνηση. «Το Υπουργείο Πολιτισμού νομοθετεί μονομερώς σε πεδίο που δεν του ανήκει, το Υπουργείο Περιβάλλοντος επιχειρεί με προσωρινές απαγορεύσεις να «μπαλώσει» θεσμικά κενά που το ίδιο άφησε και το επίσης συναρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εκδίδει αντικρουόμενες εισηγήσεις, υποβαθμίζοντας τη δεσμευτική ισχύ των περιβαλλοντικών μελετών. Το αποτέλεσμα είναι ένα «επιτελικό μπάχαλο», όπου τα υπουργεία αλληλοαναιρούνται και το πολύτιμο φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της Αλοννήσου μένει εκτεθειμένο σε πολιτικές σκοπιμότητες και αυθαίρετες αποφάσεις».

Με την Ερώτηση του, ο βουλευτής ζητά από τους συναρμόδιους υπουργούς να απαντήσουν:

• Με ποιο νομικό σκεπτικό εκδόθηκε η απόφαση που επιτρέπει μηχανότρατες στο Θαλάσσιο Πάρκο.

• Αν υπήρξε γνωμοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

• Πώς δικαιολογείται η αυθαίρετη μείωση των ορίων προστασίας παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης ΕΠΜ.

• Αν προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε ανάκληση της απόφασης και θεσμική αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος.

• Αν θα ενισχυθούν οι μηχανισμοί φύλαξης και εποπτείας του Θαλασσίου Πάρκου.

Με την Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων ζητείται η δημοσιοποίηση της Υπουργικής Απόφασης, των γνωμοδοτήσεων του ΚΑΣ και των συναρμόδιων Υπουργείων – αν υπάρχουν – καθώς και των πορισμάτων ελέγχου του Λιμενικού για περιστατικά παράνομης αλιείας τα τελευταία τρία χρόνια.

«Η Αλόννησος δεν είναι πεδίο για θεσμικούς πειραματισμούς ούτε για “επιτελικές” αυθαιρεσίες.Εδώ και τριάντα χρόνια το Θαλάσσιο Πάρκο αποτελεί παγκόσμιο παράδειγμα προστασίας και συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης.Η κυβέρνηση οφείλει να αποκαταστήσει άμεσα τη νομιμότητα, να ανακαλέσει την απόφαση και να διασφαλίσει ότι η Αλόννησος θα παραμείνει καταφύγιο ζωής και πολιτισμού, όχι πεδίο αλιευτικών συμφερόντων και διοικητικής ασυνεννοησίας», ανέφερε ο Αλ.Μεϊκόπουλος.