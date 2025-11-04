Μεϊκόπουλος για ΕΛΤΑ: «Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Σταματήστε τη συρρίκνωση των δημόσιων υπηρεσιών»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σε νέα δήλωση για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ προχώρησε ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, υποστηρίζοντας ότι Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και ζητά να σταματήσει η συρρίκνωση των δημοσίων υπηρεσιών. Ο Βουλευτής αναρωτιέται επίσης πως είναι δυνατόν να εμφανίζονται ζημίες σε καταστήματα, όπως του Βελεστίνου, της Αργαλαστής ή της Ζαγοράς, που λειτουργούν με έναν μόνο υπάλληλο. Σημειώνεται πως τα εν λόγω καταστήματα των ΕΛΤΑ βρίσκονταν στη λίστα των 204 υποκαταστημάτων που θα έβαζαν λουκέτο.

Η δήλωση του κ. Μεϊκόπουλου

Η παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ και η αναβολή της συνεδρίασης των αρμόδιων Επιτροπών της Βουλής για τη συζήτηση σχετικά με το κλείσιμο καταστημάτων, μετά από πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., δείχνουν σοβαρή πολιτική και θεσμική αποδιοργάνωση.

Η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις σχετικά με το κλείσιμο υποκαταστημάτων και την συνεχιζόμενη διάλυση των ΕΛΤΑ.

– Τι συμβαίνει με το περίφημο «business plan» και γιατί αυτό δεν αποδίδει παρά τις τεράστιες δαπάνες;

– Πώς είναι δυνατόν να εμφανίζονται ζημίες σε καταστήματα, όπως του Βελεστίνου, της Αργαλαστής ή της Ζαγοράς, που λειτουργούν με έναν μόνο υπάλληλο;

– Γιατί, όπου κλείνει ένα υποκατάστημα ΕΛΤΑ, φυτρώνουν ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών και πώς τα ΕΛΤΑ παραμένουν στάσιμα στην αγορά του ταχυδρομείου και των courier;

– Ποιος ωφελείται από την απαξίωση των ΕΛΤΑ;

– Πώς έγιναν τα ΕΛΤΑ μηχανισμός εξυπηρέτησης των κομματικών στελεχών και φίλων με απευθείας αναθέσεις; Το όνομα Πάτσης περιλαμβάνεται σε 27 συμβάσεις με τα ΕΛΤΑ για «δουλειές» που ανέρχονται σε 821.877 ευρώ;

– Και για ποιο λόγο, παρά τις επιδοτήσεις ύψους 250 εκατ. ευρώ, οι ζημιές φτάνουν τα 28 εκατ.;

Τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να είναι βιώσιμα όταν συρρικνώνεται το δίκτυό τους, ο βασικός δηλαδή τους πόρος, όταν μάλιστα η ίδια η Διοίκηση δήλωνε ότι «το δίκτυό μας είναι η προστιθέμενη αξία μας».

Η κυβέρνηση υλοποιεί μεθοδικά ένα σχέδιο από το 2019: να αποδυναμωθούν τα ΕΛΤΑ, να απαξιωθούν, και στη συνέχεια να παραδοθούν κομμάτι-κομμάτι σε ιδιωτικά συμφέροντα.

Εδώ και χρόνια άλλωστε επιδεικνύει μεγάλη οικειότητα με τις ιδιωτικές εταιρείες του κλάδου, τις οποίες προβάλλει με τη συχνή παρουσία υπουργών και υφυπουργών σε εκδηλώσεις και δράσεις τους.

Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Μετά τα ειρηνοδικεία, τις εφορίες, τα τραπεζικά υποκαταστήματα, τώρα αποσύρονται και τα ΕΛΤΑ.

Το ερώτημα είναι αν η πρόσφατη αναδίπλωση της κυβέρνησης οφείλεται σε πραγματική διαφωνία με το σχέδιο κλεισίματος ή για τακτικό ελιγμό προκειμένου να κατευναστούν οι αντιδράσεις με σκοπό η ίδια πολιτική να επανέλθει σε πιο ευνοϊκό χρόνο.