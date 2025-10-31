Μεϊκόπουλος: «Πλήγμα για τη Μαγνησία το λουκέτο στα ΕΛΤΑ»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το κλείσιμο των καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων σε Βελεστίνο, Αργαλαστή και Ζαγορά αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για τις τοπικές κοινωνίες της Μαγνησίας και εντάσσεται στο γενικευμένο σχέδιο συρρίκνωσης των ΕΛΤΑ που προωθεί η κυβέρνηση, τονίζει σε δήλωσή του ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος.

Ο ίδιος σημειώνει ότι πρόκειται για υπηρεσίες ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους της υπαίθρου, τους ηλικιωμένους, τους αγρότες και τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίοι στηρίζονται στα ΕΛΤΑ για βασικές συναλλαγές, αποστολές, πληρωμές και την επικοινωνία τους με το κράτος.

«Η αναστολή λειτουργίας αυτών των καταστημάτων θα οδηγήσει συμπολίτες μας σε ταλαιπωρία και απομόνωση, καθώς θα χρειάζεται να διανύουν χιλιόμετρα για να εξυπηρετηθούν.

Αντί να ενισχυθεί ο δημόσιος και κοινωνικός ρόλος των ΕΛΤΑ, η κυβέρνηση επιλέγει την απαξίωση ενός οργανισμού που μπορεί και πρέπει να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και ψηφιακής συνοχής, ειδικά για τις ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Υπενθυμίζεται ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τα ΕΛΤΑ στηρίχθηκαν με συγκεκριμένες πολιτικές, όχι με λόγια:

 Εξασφαλίστηκε η κάλυψη του καθαρού κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (2019) και καταβολή αποζημίωσης 15 εκατ. ευρώ ως προκαταβολή για το 2017, στο πλαίσιο συνολικού πακέτου 45 εκατ. ευρώ.

 Θεσμικά κατοχυρώθηκε ο ρόλος των ΕΛΤΑ ως Φορέα Καθολικής Υπηρεσίας έως το 2028, διασφαλίζοντας την παρουσία του δικτύου ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

 Εξοφλήθηκαν ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τα ΕΛΤΑ (περί τα 100 εκατ. ευρώ), βελτιώνοντας τη ρευστότητα και τη λειτουργική τους συνέχεια.

 Υιοθετήθηκε στρατηγική αναπτυξιακής αξιοποίησης του πανελλαδικού δικτύου, με στόχο την επέκταση υπηρεσιών και την τεχνολογική αναβάθμιση.

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες ήταν απόρροια μίας πολιτικής που δεν έβλεπε τα ΕΛΤΑ ως «ζημιογόνο επιχείρηση» που πρέπει να συρρικνωθεί, αλλά ως έναν κρίσιμο δημόσιο φορέα κοινωνικής συνοχής και υπηρεσιών πρώτης ανάγκης.

Ως ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, καταθέσαμε Ερώτηση προς τους Υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, ζητώντας απαντήσεις για το μέλλον των ΕΛΤΑ, τη διασφάλιση της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και την προστασία των εργαζομένων.

Ταυτόχρονα, μετά από αίτημα σύσσωμης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δρομολογήθηκε την ερχόμενη Δευτέρα 03/11/2025, κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με αποκλειστικό θέμα την απόφαση της κυβέρνησης για το κλείσιμο 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.

Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει την αποδόμηση των δημόσιων υποδομών και να προχωρήσει σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης και εκσυγχρονισμού των ΕΛΤΑ με κοινωνικό πρόσημο, όπως είχε ξεκινήσει επί ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να εξασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση και η ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών, σε κάθε γωνιά της χώρας», επισημαίνει στη δήλωσή του.