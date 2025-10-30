Μεταξάς: «Για να κερδίσει ο λαός πρέπει να πληρώσουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Την αναποτελεσματικότητα των μέτρων που παίρνει η κυβέρνηση, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που μαστίζει τον λαό, ανέδειξε ο Βασίλης Μεταξάς, βουλευτής του ΚΚΕ, μιλώντας χθες βράδυ στον τηλεοπτικό σταθμό «Kontra», όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, ο Βουλευτής, αναφέρθηκε στον «χορό δισεκατομμυρίων ευρώ» που έχει στηθεί πάνω στις πλάτες της εργατικής – λαϊκής οικογένειας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «η πραγματική εικόνα» δείχνει ότι «οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι κερδίζουν και ο λαός χάνει».



Στάθηκε και στο γεγονός ότι με ευθύνη διαχρονικά των αστικών κυβερνήσεων και κομμάτων τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα βγαίνουν από τις λαϊκές τσέπες που φορολεηλατούνται, τη στιγμή που το μεγάλο κεφάλαιο απολαμβάνει σειρά από φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις.

Επισήμανε την ανάγκη να δυναμώσουν οι αγώνες διεκδίκησης για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης του λαού, όπως η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, τονίζοντας ότι «για να κερδίσει ο λαός» πρέπει «να πληρώσουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι».

Αναφερόμενος στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Β. Μεταξάς εξήγησε πως η ουσία του ζητήματος έγκειται στο γεγονός ότι οι αγροτοκτηνοτρόφοι είναι όμηροι της πολιτικής κυβερνήσεων – ΕΕ που είναι κομμένη και ραμμένη στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων του κλάδου. Πρόσθεσε ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καλλιεργείται στο έδαφος της ευρωενωσιακής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, της συμμετοχής των ιδιωτικών εταιρειών στον ρόλο του τεχνικού συμβούλου, με αποτέλεσμα την άνθιση της διαπλοκής και με τις ευλογίες της κυβέρνησης.

«Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι στον προσανατολισμό της κυβέρνησης είναι η διαφύλαξη των συμφερόντων των μεγάλων κι ας καταστραφούν οι μικροί», υπογράμμισε, ξεκαθαρίζοντας στο τέλος πως για αυτόν τον λόγο το ΚΚΕ είναι στο πλευρό των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων, οι οποίοι αυτήν την περίοδο ετοιμάζονται να διεκδικήσουν λύσεις μέσα από τον οργανωμένο συλλογικό τους αγώνα για όλα όσα τους ταλανίζουν.