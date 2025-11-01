Μήνυμα προσφοράς στο ΕΕΕΕΚ Αλμυρού – Ο Ευθύμιος Ζιγγιρίδης δίπλα στους μαθητές με ειδικές ανάγκες

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Επίσκεψη στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΕΕΕΕΚ του Αλμυρού πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της GBHORIZONS Ευθύμιος Ζιγγιρίδης στα πλαίσια προγραμμάτων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ο οποίος παρέδωσε εκπαιδευτικό υλικό στη διευθύντρια του σχολείου και τους εκπαιδευτικούς.

Πρόκειται για δωρεά απαραίτητου παιδαγωγικού υλικού, κατάλληλο για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, με σκοπό την καλύτερη απόδοσή τους, την κατάκτηση βασικών γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, απαραίτητων για την καθημερινή διαβίωσή τους.

Ο ρόλος τουΕργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσηςείναι να παρέχουν εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη και να διευκολύνουν την κοινωνικοποίηση και ένταξη μαθητών με μαθησιακές, αναπτυξιακές, αισθητηριακές, κινητικές ή συναισθηματικές δυσκολίες, επομένως το ειδικό σχολείο αποτελεί αναγκαιότητα για την πόλη μας.

Αφού ξεναγήθηκε σε όλους τους χώρους του σχολείου ο κ Ζιγγιρίδης υποσχέθηκε ότι η GBHORIZONS θα σταθεί δίπλα στην διεύθυνση του σχολείου καθώς και στους μαθητές και τις οικογένειες τους προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες τους και να διευκολύνει την καθημερινότητα τους.