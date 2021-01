Μνημόνιο Συνεργασίας απ΄το Π.Θ. μεταξύ HERON LAB & IRASR

1 Shares Share Tweet

Το ερευνητικό εργαστήριο Υψηλών Συχνοτήτων, Μεταϋλικών και μη Γραμμικών Κυμάτων (HERON LAB, http://heronlab.phys.uth.gr/) του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Institute Radio Astronomy and Space Research (IRASR, https://irasr.aut.ac.nz/) του Auckland University of Technology (AUT), υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με πρωτοβουλία των Δρ. Γεωργίου Βελντέ, Επίκουρου Καθηγητή και Διευθυντή του HERON LAB , και του Professor Sergei Gulyaev, Director of IRASR.

Με την παραχώρηση από τον όμιλο ΟΤΕ στο HERON LAB της παραβολικής κεραίας διαμέτρου 32 μέτρων, που βρίσκεται στο Κέντρο Δορυφορικών Επικοινωνιών «Θερμοπύλαι» (ΚΔΕΘ), το HERON LAB δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα για ανάπτυξη τεχνολογιών στα πεδία της ραδιοαστρονομίας και των επικοινωνιών βαθέως διαστήματος καθώς είναι κύριος εταίρος για την ανάπτυξη και λειτουργία του Ελληνικού Ραδιοτηλεσκοπίου THERMOpYlae.

Το IRASR είναι το πρώτο και μοναδικό Ινστιτούτο Ραδιοαστρονομίας της Νέας Ζηλανδίας και αναπτύσσει τη ραδιοαστρονομία και τις εφαρμογές της στη Νέα Ζηλανδία. Το IRASR μετέτρεψε μια παραβολική κεραία, ακριβώς όμοια με αυτή που υπάρχει στο ΚΔΕΘ, σε ραδιοτηλεσκόπιο (Warkworth Radio Astronomical Observatory, WRAO) και συνεχίζει να υποστηρίζει τη λειτουργία του.

Η συνεργασία μεταξύ HERON LAB και IRASR θα εστιαστεί σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών ραδιοαστρονομίας και διαστημικής γεωδαισίας καθώς και του σχεδιασμού αστρονομικών δεκτών. Επιπλέον, η συνεργασία περιλαμβάνει ανταλλαγές ερευνητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού, διοικητικού προσωπικού καθώς και επισκέψεις προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών μεταξύ των δύο φορέων.