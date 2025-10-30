Χωρισμός-εφιάλτης στο Πήλιο: Απειλεί συνεχώς την πρώην σύζυγό του ότι θα τη σκοτώσει-«Θα σε ξεκοιλιάσω»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Φυλάκιση ενός έτους σε 52χρονο αλλοδαπό με όρο να μην πλησιάζει την γυναίκα

Βαρύς έπεσε ο χωρισμός για έναν 52χρονος υπήκοο Αλβανίας, με την 38χρονη πρώην σύζυγό του, με την οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά, καθώς από τις αρχές Μαΐου, την έχει απειλήσει τουλάχιστον 10 φορές ότι θα την σκοτώσει, την έχει απειλήσει με μαχαίρι, της έχει τραβήξει τα μαλλιά, απείλησε ότι θα την ξεκοιλιάσει και την ενοχλεί στη δουλειά της.

Ο άνδρας οδηγήθηκε χθες στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους, με αναστολή και δικαίωμα έφεσης, υπό τον όρο ότι δεν θα πλησιάζει τη γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Σύμφωνα με την 38χρονη, το ζευγάρι χώρισε στις αρχές της άνοιξης και από τότε ο άνδρας άρχισε να την κυνηγάει και να την απειλεί.

Στις αρχές Μαΐου πήρε ένα μαχαίρι και απείλησε να τη σκοτώσει και από τότε έγινε βίαιος, ενώ η γυναίκα έφυγε από το σπίτι που μέχρι τότε ζούσαν μαζί, γιατί φοβόταν.

Στα μέσα Ιουλίου, πήγε να παραδώσει το αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του άνδρα που είχε στη κατοχή της και ο 52χρονος την έπιασε από τα μαλλιά την απείλησε ότι θα την σκοτώσει.

Τον Αύγουστο, στο πάρκινγκ του σπιτιού της γυναίκας, την έπιασε από το λαιμό και την απείλησε ότι θα την σκοτώσει επειδή δεν δέχθηκε να πάει για καφέ μαζί του. Επίσης, πολλές φορές πάει στην δουλειά της και της δημιουργεί πρόβλημα και της τηλεφωνεί απειλώντας την ότι θα την σκοτώσει.

Την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, της τηλεφώνησε, τη ρώτησε πού είναι, εκείνη ενώ ήταν σπίτι είπε ότι είχε βγει βόλτα. Ο άνδρας της απάντησε ότι είναι έξω από το σπίτι της, θα περιμένει και όταν επιστρέψει θα την ξεκοιλιάσει…

Η 38χρονη του είπε ότι θα τον καταγγείλει στην Αστυνομία, αυτός είπε ότι συμφωνεί να πάνε μαζί στο ΑΤ Νοτίου Πηλίου στις Μηλιές, τελικά πήγε μόνος του, είπε στους αστυνομικούς τι έκανε και τον συνέλαβαν, ενώ η γυναίκα πήγε αργότερα.