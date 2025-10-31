Νασίκας για το κλείσιμο του ταχυδρομείου: «Δεν θα δεχθεί σιωπηρά τον αποκλεισμό της από βασική υπηρεσία η τοπική κοινωνία»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Προγραμματίστηκε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο

Διαμαρτύρεται ο δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, Δημήτρης Νασίκας για το κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ Βελεστίνου και μάλιστα προγραμματίστηκε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για να αποφασιστούν οι ενέργειες που θα γίνουν.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. «Με ιδιαίτερη αγανάκτηση και βαθιά απογοήτευση πληροφορηθήκαμε το αιφνιδιαστικό κλείσιμο του καταστήματος των Ελληνικών Ταχυδρομείων στο Βελεστίνο, έδρα του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Μια απόφαση που λαμβάνεται χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές ανάγκες των κατοίκων και των επιχειρήσεων της περιοχής.

Το κατάστημα ΕΛΤΑ στο Βελεστίνο εξυπηρετούσε έναν ευρύ πληθυσμό -όχι μόνο της έδρας του Δήμου, αλλά και όλων των κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής. Εξυπηρετούσε καθημερινά πολίτες, επαγγελματίες, ηλικιωμένους και αγρότες, που βασίζονται στις υπηρεσίες των ταχυδρομείων για τη διακίνηση αλληλογραφίας, την πληρωμή λογαριασμών και συντάξεων, καθώς και για πλήθος άλλων συναλλαγών.

Το κλείσιμο του καταστήματος:

Δημιουργεί σοβαρή ταλαιπωρία στους κατοίκους, ειδικά στους ηλικιωμένους που δεν έχουν ευκολία μετακίνησης προς άλλες περιοχές.

Υπονομεύει την τοπική οικονομία, στερώντας από επαγγελματίες και επιχειρήσεις μια βασική υποδομή επικοινωνίας και εξυπηρέτησης.

Αντιβαίνει στην αρχή της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιαίτερα σε έναν ιστορικό και ζωντανό Δήμο όπως ο Δήμος Ρήγα Φεραίου, που αποτελεί διοικητικό, κοινωνικό και πολιτιστικό κέντρο της περιοχής.

Πλήττει το κύρος των ίδιων των ΕΛΤΑ, καθώς δημιουργεί την εικόνα εγκατάλειψης της περιφέρειας και απαξίωσης της δημόσιας παρουσίας τους.

Απαιτούμε την άμεση επανεξέταση της απόφασης αυτής και την επαναλειτουργία του καταστήματος ΕΛΤΑ στο Βελεστίνο, με στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης εξυπηρέτησης όλων των πολιτών και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής της περιοχής μας.

Η τοπική κοινωνία δεν θα αποδεχθεί σιωπηρά τον αποκλεισμό της από μια τόσο βασική δημόσια υπηρεσία».