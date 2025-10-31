Αλμυρός: Νεαρός έκλεψε σακίδιο πλάτης και πορτοφόλι με χρήματα πάνω σε τραπέζι

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Συνελήφθη, χθες (30-10-2025) το μεσημέρι στον Αλμυρό, στα όρια του αυτοφώρου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αλμυρού, ένας 19χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Προχθές (29-10-2025) το πρωί σε περιοχή του Αλμυρού, ο δράστης αφαίρεσε σακίδιο πλάτης και πορτοφόλι ιδιοκτησίας άλλου άνδρα, που ήταν πάνω σε τραπέζι, και τα οποία περιείχαν το χρηματικό ποσό των 1.150 ευρώ, προσωπικά έγγραφα και κάρτες.

Στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το προαναφερόμενο αφαιρεθέν χρηματικό ποσό, το οποίο αποδόθηκε στον νόμιμο δικαιούχο του, καθώς και ένα ανοιγόμενο μαχαίρι (σουγιάς).