Νέο ΔΣ στον Ελληνορωσικό, Πολιτιστικό Σύλλογο Φιλίας και Συνεργασίας Μαγνησίας

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ του Ελληνορωσικού Πολιτιστικού Συλλόγου Φιλίας και Συνεργασίας Ν. Μαγνησίας. Το νέο ΔΣ απαρτίζεται από τους:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΚΕΖΙΔΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΕΝΑ ΚΑΛΙΝΙΝΑ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ
Β΄ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑΜΙΑΣ : ΟΛΓΑ ΜΑΡΤΟΒΑ
ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΗΓΑΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΧΟΡΟΥ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΕΦΟΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΡΑΠΙΔΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΣΓΟΥΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
