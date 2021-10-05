ΝΟΔΕ Μαγνησίας: Στις 24 Οκτωβρίου οι εκλογές- Όλα τα ονόματα των υποψηφίων για τις τοπικές επιτροπές

Δημοσιεύθηκε
05/10/2021 11:17
Τροποποιήθηκε
11:52
Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου θα διενεργηθούν οι εσωκομματικές εκλογές ανάδειξης της νέας σύνθεσης των κατά τόπους ΝΟΔΕ, όπως και στη Μαγνησία. Σε τοπικό επίπεδο η υποψηφιότητα για τη θέση του προέδρου είναι μία, αυτή του κ. Νίκου Αθανασάκη.
Από την ΝΟΔΕ Μαγνησίας έγιναν γνωστά και τα ονόματα των υποψηφίων για τις τοπικές επιτροπές.
Ειδικότερα
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε.Ε.Π.
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Ε.Π
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
2
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4
ΓΚΕΣΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
5
ΓΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
6
ΖΕΚΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7
ΘΛΙΒΕΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
8
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9
ΚΛΑΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10
ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11
ΜΠΙΣΑΚΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
12
ΠΟΛΥΖΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
13
ΣΤΡΑΠΑΤΣΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΓΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΟΛΟΥ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
ΑΚΤΣΙΑΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
2
ΑΣΗΜΩΡΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ
3
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
5
ΚΑΪΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6
ΚΑΠΕΣΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΣΜΑΣ
7
ΚΟΥΤΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
8
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9
ΠΙΤΑΡΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10
ΠΛΑΤΑΝΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΛΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΗΣ
11
ΡΟΪΛΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
13
ΣΕΡΕΤΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14
ΣΚΟΥΠΡΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΙΧΑΗΛ
15
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
ΒΑΛΑΜΟΥΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4
ΚΑΛΟΔΗΜΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5
ΚΑΛΤΣΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6
ΚΕΧΑΓΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7
ΚΟΥΤΜΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8
ΠΛΑΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
9
ΣΙΟΥΤΗ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
ΒΙΟΛΝΤΖΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2
ΒΟΥΛΑΓΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
3
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΡΑΦΑΕΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
5
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ
6
ΚΟΝΤΟΚΛΩΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7
ΚΟΥΒΑΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8
ΤΣΙΑΓΚΛΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9
ΧΟΛΕΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΓΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4
ΒΟΥΡΒΟΥΛΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5
ΖΑΖΑΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6
ΛΑΝΤΖΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7
ΔΙΑΚΟΜΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8
ΚΑΝΤΑΡΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΓΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
ΚΑΡΚΑΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2
ΜΙΧΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3
ΣΑΒΒΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5
ΦΡΑΓΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΚΙΑΘΟΥ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
ΑΓΙΟΜΑΜΙΤΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2
ΑΛΑΝΤΖΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3
ΑΡΜΑΜΕΝΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4
ΒΟΛΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
5
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6
ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ
ΦΙΛΙΤΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7
ΚΟΛΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
8
ΞΥΛΟΠΟΔΑΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
9
ΣΓΑΡΔΩΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2
ΓΑΛΑΤΣΑΝΟΣ
ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4
ΔΙΟΜΑΤΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
5
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6
ΚΡΙΚΙΔΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
7
ΠΑΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
8
ΠΟΛΔΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9
ΣΚΛΑΒΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-0ΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΟΛΟΣ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
ΒΑΪΤΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2
ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-0ΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
ΔΗΜΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-0ΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-0ΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1.
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-0ΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ
ΦΙΛΙΤΣΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-0ΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΚΙΑΘΟΥ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1.
ΛΑΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΣ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-0ΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ-ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Ε.Π.
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
4
ΘΛΙΒΕΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
5
ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
6
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
7
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
8
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9
ΚΑΡΚΑΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
10
ΚΙΑΛΕ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
11
ΚΛΟΝΤΖΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
12
ΚΟΚΚΩΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΣΚΑΡΗΣ
13
ΜΟΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14
ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
15
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΟΣ
17
ΡΟΪΛΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
18
ΣΑΝΙΔΑ
ΡΗΓΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19
ΣΚΟΥΠΡΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΙΧΑΗΛ
20
ΣΟΥΚΙΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21
ΣΤΡΑΠΑΤΣΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22
ΤΖΟΥΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
23
ΤΟΠΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24
ΤΣΑΚΝΑΚΗ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25
ΤΣΑΚΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26
ΤΣΙΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
27
ΦΥΤΙΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
28
ΧΑΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29
ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ