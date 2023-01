Κερδίζοντας το βραβείο για τη συνεργασία του με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού World Tourism Organization (UNWTO)

0 Shares Share Tweet

Ο Δήμος Σκιάθου διακρίθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά στα Best City Awards 2023, κερδίζοντας το βραβείο για τη συνεργασία του με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού World Tourism Organization (UNWTO) στην κατηγορία Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στην τελετή απονομής, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2023 στo Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, παρευρέθησαν η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, Ματούλα Παπαδούλια, ο Δήμαρχος, Θοδωρής Τζούμας και ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Διαμαντής Μαθηνός.

Ο Δήμος Σκιάθου βραβεύτηκε ως ο πρώτος δήμος της χώρας, που συνάπτει σύμφωνο συνεργασίας τεχνικής υποστήριξης με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού. Στόχος της συνεργασίας, βάσει ενός σημαντικού project, είναι η παροχή τεχνικής βοήθειας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της πανδημίας στον τουρισμό του νησιού και την παροχή υποστήριξης για τον σχεδιασμό και την στρατηγική, που χρειάζεται να ακολουθήσει η Σκιάθος με σκοπό τη βιώσιμη τουριστική ανάκαμψη, τόσο στον τομέα του μάρκετινγκ και της προώθησης, όσο και σε ένα πολύ σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος του τοπικού τουριστικού οικοσυστήματος, τους κατοίκους της Σκιάθου.

Πέρυσι, ο Δήμος Σκιάθου στα Best City Awards 2022 διακρίθηκε με το βραβείο «Το 1ο Ελληνικό Voluntary Local Review» στην κατηγορία Βιώσιμη Ηγεσία και επιβραβεύτηκε ως ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του ΟΗΕ για την επίτευξη των 17 στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, και εκπόνησε μια Εθελοντική Τοπική Ανασκόπηση (Voluntary Local Review – VLR) https://sdgs.un.org/sites/default/files/2021-10/Skiathos%20VLR%202020.pdfτης μέχρι τώρα δράσης του, η οποία απέσπασε τα συγχαρητήρια του ΟΗΕ.

Τα Best City Awards τα μοναδικά βραβεία που επιβραβεύουν την Καινοτομία και την Ποιότητα Ζωής στις ελληνικές πόλεις ανέδειξαν, τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 στo Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων τους νικητές, σε μια ολοζώντανη και δυναμική Τελετή Απονομής με τη συμμετοχή των νικητών, των μελών της Κριτικής Επιτροπής, εκπροσώπων Δημοσίου και επιχειρήσεων, καθώς και δημοσιογράφων.

Tα Best City Awards 2023 υπό την Αιγίδα της ΚΕΔΕ, της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για 7η χρονιά ανέδειξαν κορυφαίες πρακτικές και λύσεις της χρονιάς που πέρασε, μιας χρονιάς εξαιρετικά δύσκολης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπου δοκιμάστηκαν οι αντοχές συστημάτων και ανθρώπων. Παρ’ όλα αυτά, η Αυτοδιοίκηση με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, απάντησαν στις προκλήσεις της εποχής και απέδειξαν ότι με ευελιξία, καινοτομία και εμπιστοσύνη μπορούν να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα

Ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Τρικκαίων, στην ομιλία του αφού συνεχάρη εκ των προτέρων όλους τους Δημάρχους και τους συνεργάτες τους, που απέσπασαν διακρίσεις στα βραβεία, δήλωσε «Οι ελληνικές πόλεις μέσα από τον θεσμό των Best City Awards αποδεικνύουν ότι υιοθετούν το όραμα της σύγχρονης αστικής ευφυΐας αξιοποιώντας καινοτομίες και τεχνολογίες αιχμής για να καταστήσουν αποτελεσματικότερη τη διακυβέρνησή τους, να ενισχύσουν την τοπική οικονομία και λειτουργούν με νέους, βιώσιμους τρόπους, ώστε να αντιμετωπίσουν ζητήματα της κοινωνίας, όπως ανεργία και ενίσχυση επιχειρηματικότητας, ο αποκλεισμός και το υποβαθμισμένο περιβάλλον. Οι λύσεις που έδωσαν η ΚΕΔΕ, οι Δήμοι, οι υπάλληλοι, οι ίδιοι οι πολίτες, απέδειξαν ότι το “έξυπνο” είναι να τολμάς (και) να αλλάζεις, με πρώτιστο μέλημα την κοινωνία. Συνεχίζουμε!». Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης Υπουργός Εσωτερικών κ. Μαυρουδής Βορίδης, στον εναρκτήριο χαιρετισμό του δήλωσε πως η Κυβέρνηση στέκεται αρωγός στο σοβαρό έργο που έχουν αναλάβει οι Δήμοι και επισήμανε πως θεσμοί, όπως τα Best City Awards, καταφέρνουν να αναδεικνύουν σημαντικές πρακτικές και να κινητοποιούν τις αρχές των πόλεων προς την αέναη προσπάθεια βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών τους, αλλά και της βιώσιμης λειτουργίας τους συνολικά.

«Ο Δήμος Σκιάθου είναι ο πρώτος Δήμος της χώρας, που συνάπτει σύμφωνο συνεργασίας τεχνικής υποστήριξης με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού. Πρόκειται για μια τιμητική και σπουδαία συνεργασία με θέμα την τουριστική ανάκαμψη της Σκιάθου από τις συνέπειες της πανδημίας του COVID-19. Η συνεργασία αυτή μετά από μία προσπάθεια πολλών μηνών και μετά από συνεχή επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπουργεία βρίσκεται στο δεύτερο στάδιο υλοποίησης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Γενικό Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, Zurab Pololikashvili, τον Υπουργό Τουρισμού, Βασίλη Κικίλια, την υφυπουργό Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη και τον Νικόλαο Γκολφινόπουλο, Senior Project Specialist του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπουργεία για τη συνεργασία και την επίτευξη αυτής της συμφωνίας. Το Σχέδιο Δράσης που ετοίμασε ο ΠΟΤ θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να καθοδηγήσει το νησί μας στην τουριστική ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας. Με τη συνέργεια και τη καθοδήγηση από τους κορυφαίους στον κόσμο και στη χώρα στα θέματα τουρισμού είμαστε βέβαιοι πως θα καταφέρουμε να πετύχουμε το καλύτερο προς όφελος όλων» δήλωσε ο Δήμαρχος Σκιάθου.