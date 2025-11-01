Ο Δήμος Ζαγοράς αντιδρά για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ: Θα εξαντλήσουμε κάθε θεσμικό μέσο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Την έντονη διαμαρτυρία του για την αναστολή λειτουργίας του υποκαταστήματος ΕΛΤΑ στη Ζαγορά, διατυπώνει ο Δήμαρχος Ζαγοράς – Μουρεσίου κ. Κων. Καραγεωργίου, τονίζοντας ότι θα αξιοποιηθεί κάθε θεσμικό μέσο για την ανατροπή της απόφασης των ΕΛΤΑ.

Αναφέρει:

Για ακόμη μια φορά πληροφορούμαστε αιφνιδιαστικά την κατάργηση μιας νευραλγικής και κρίσιμης υπηρεσίας στον τόπο μας.

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για αυτήν την απόφαση που θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την επιπλέον ταλαιπωρία των κατοίκων του τόπου μας.

Δεν είναι δυνατόν να ευαγγελιζόμαστε την στήριξη των περιφερειακών και απομακρυσμένων περιοχών επιτρέποντας παράλληλα την κατάργηση καθολικών φορέων υπηρεσιών προς τους πολίτες, όπως λειτουργούσαν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ μέχρι σήμερα, ιδίως για τους μεγαλύτερους σε ηλικία και πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Καθιστούμε σαφές ότι, αν και οι αποφάσεις της Κεντρικής Διοίκησης ανατρέπονται, συνήθως, δύσκολα, εμείς θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τον τόπο μας και τους κατοίκους του!

Δεν μπορούμε να αφήσουμε χιλιάδες συμπολίτες μας να ταλαιπωρούνται χωρίς να διεκδικήσουμε!

Χωρίς να αγωνιστούμε!

Η Δημοτική Αρχή θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα. Θα αξιοποιήσει κάθε θεσμικό μέσο προς όφελος του δήμου μας.