Ο Πάνος Ιωαννίδης βρίσκει την ησυχία του στο Πήλιο

Ο σεφ Πάνος Ιωαννίδης βρίσκεται στο Πήλιο, όπου διατηρεί σπίτι, απολαμβάνοντας στιγμές ηρεμίας ανάμεσα στα φύλλα και τις φωνές των παιδιών. Σε συνέντευξή του πριν δύο χρόνια είχε αποκαλύψει ότι το όνειρό του είναι να μείνει μόνιμα εκεί με την οικογένειά του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Φέτος αγοράσαμε ένα σπίτι στο Πήλιο και θα ήθελα κάποια στιγμή να μείνουμε μόνιμα εκεί». Η τελευταία του ανάρτηση επιβεβαιώνει την αγάπη του για τον τόπο και την επιθυμία του να συνδυάσει τη ζωή με τη φύση και την οικογενειακή θαλπωρή. “Ανάμεσα στα φύλλα και τις φωνές των παιδιών… εκεί βρίσκεις την ησυχία” έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντας την παρακάτω φωτογραφία.