ΟΕΒΕ Μαγνησίας & Σποράδων: “Σε εξέλιξη οι αιτήσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τα νεκρά ψάρια”

Ενάμιση χρόνος μέχρι να δουν το χρώμα του χρήματος οι πληττόμενοι

Σε εξέλιξη είναι εδώ και λίγες ημέρες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από ελεύθερους επαγγελματίες που επλήγησαν από το ακραίο φαινόμενο των νεκρών ψαριών, προκειμένου να λάβουν οικονομική ενίσχυση, όπως κάνει γνωστό η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Μαγνησίας Βορείων Σποράδων.

Ειδικότερα, μέχρι και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, οι θιγόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων του παραλιακού μετώπου του Παγασητικού κόλπου των Δήμων Βόλου, Νοτίου Πηλίου και Αλμυρού που επλήγησαν από το φαινόμενο της εμφάνισης νεκρών ψαριών ως συνέπεια των κακοκαιριών Daniel και Elias».

Η πρόσκληση έχει ήδη βγει από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η συνολική δαπάνη για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων ανέρχεται στα 2.000.000 ευρώ και θα καλυφθεί μέσα από πόρους του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης.

Η ΟΕΒΕ Μαγνησίας & Σποράδων καλεί τους επαγγελματίες να μελετήσουν την πρόσκληση και να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΟΕΒΕ) Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων Κώστας Τσουράπας τόνισε τα εξής: «Πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες του παραλιακού μετώπου του Παγασητικού Κόλπου υπέστησαν απώλεια τζίρου από το φαινόμενο των νεκρών ψαριών. Το φαινόμενο εκδηλώθηκε στα τέλη Αυγούστου του 2024 και επηρεάστηκε αρνητικά η τουριστική κίνηση και η κατανάλωση. Το μέγεθος της ζημιάς μπορεί να το αντιληφθεί οποιοσδήποτε, συγκρίνοντας τον φετινό Σεπτέμβριο που στην ηπειρωτική Μαγνησία είχαμε πολλούς τουρίστες και ενισχύθηκαν οι τζίροι των επιχειρήσεων σε σχέση με πέρυσι, που η αντίστοιχη χρονική περίοδος ήταν καταστροφική. Οι επαγγελματίες ανέμεναν με μεγάλη αγωνία να ξεκινήσει η διαδικασία μέσω της οποίας θα διεκδικήσουν μια οικονομική ενίσχυση. Άλλωστε ήδη οι επαγγελματίες των Αλυκών έλαβαν αποζημίωση πριν μερικούς μήνες. Όμως υπάρχουν πληττόμενοι επαγγελματίες από τα νεκρά ψάρια και σε άλλες περιοχές του παραλιακού μετώπου που πρέπει να αποζημιωθούν. Γι’ αυτό και καλούμε τους επαγγελματίες να ενεργήσουν άμεσα και να υποβάλλουν την αίτηση. Ήδη η ΟΕΒΕ Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων τους έχει αποστείλει την πρόσκληση με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται, για να τη μελετήσουν. Και ελπίζουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων, να ακολουθηθούν οι υπόλοιπες διαδικασίες για να φτάσουμε στην καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων. Άλλωστε θα έχει περάσει ενάμιση χρόνος μέχρι οι πληττόμενοι επαγγελματίες να δουν το χρώμα του χρήματος. Όσον αφορά το δίκαιο αίτημα για το ακατάσχετο της αποζημίωσης, η πολιτεία οφείλει να το αντιμετωπίσει με ευαισθησία δίνοντας τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να σταθούν ξανά στα πόδια τους και να μην παρατηρηθεί το φαινόμενο να μην δουν ποτέ τα χρήματα της αποζημίωσης, λόγω οφειλών προς το δημόσιο τομέα. Τέλος θέλουμε να υπογραμμίσουμε τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας στον κλάδο των επαγγελματιών».