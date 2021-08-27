Οι επιτυχόντες σε ΑΕΙ του ΓΕΛ Σκοπέλου

Η σχολική κοινότητα του Γενικού Λυκείου Σκοπέλου με ανακοίνωσή της συγχαίρει τους
υποψηφίους που επέτυχαν σε πολύ αξιόλογες σχολές των δημοσίων
ελληνικών Πανεπιστημίων και εύχεται σε όλους ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ και δημοσιοποιεί τα ονόματα των επιτυχόντων που είναι:
ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΑΘΗΝΑ ΦΥΣΙΚΗΣ(ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΙΜΠΡΟΥΣΙ ΑΟΥΡΕΛ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ(ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΒΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΕΡΑΖΙ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ(ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΠΑΛΑΛΑΣ ΡΗΓΙΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ν.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
ΧΛΙΒΕΡΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ