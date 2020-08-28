Οι επιτυχόντες του ΓΕΛ Βελεστίνου

Δεκάδες ήταν οι επιτυχίες που κατέγραψε φέτος το ΓΕΛ Βελεστίνου, με τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων να εισάγονται σε ΑΕΙ. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το σχολείο οι επιτυχόντες του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι οι εξής:
Σημειώνεται πως η απόφοιτη του σχολείου Ευαγγελία Χατζάκου πέρασε πρώτη στην Ελλάδα στην σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας.
|ΓΕΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2020
|Υποψηφ.
|Σχολή Επιτυχίας
|Ίδρυμα
|ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΣ Λ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΑΛ.
|ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ
|Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.
|ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΧΡ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΠΘ
|ΓΕΛΑΔΑΡΗ ΜΑΛΑΜ.
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
|ΓΙΑΝΝΗ ΙΣΜΗΝΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΚΟΡΩΝΑ ΜΑΡΙΑ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΚΩΣΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
|ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΡΕΒΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
|ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΡΟΜΦΑΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
|ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΣΑΙΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
|ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ ΖΗΣΗΣ
|ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΠΘ
|ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΕΥΑΓ.
|ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) – 1η Πανελλαδικά!
|ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ
|ΧΡΟΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ Ι.
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)
|ΔΙ.ΠΑ.Ε.
|ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤ.
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΝΤΑΓΓΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
|ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΝΤΑΦΟΣ ΝΙΚ.
|ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΙΧ.
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
|ΤΡΟΥΜΠΟΥΤΖΑ ΣΤΑΜ.
|ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ ΔΗΜ.
|ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΚΥΤΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΠΥΡΙΔΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
|ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΔΙ.ΠΑ.Ε.
|ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΑΙΚ.
|ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.
|ΑΛΛΑ ΡΟΝΑΛΝΤΟ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
|ΓΚΟΓΚΑ ΝΤΕΛΙΑΝ
|ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΔΟΥΚΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
|ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
|ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ
|ΔΡΑΓΟΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ.
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΙΒΑΝΟΥΔΗΣ ΘΕΩΔ.
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜ.
|ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
|ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ
|ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
|ΛΕΚΑ ΕΝΤΖΙ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΔΙ.ΠΑ.Ε.
|ΜΟΝΕ ΙΩΑΝΝΑ
|ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
|ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
|ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤ.
|ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΡΑΒΙΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤ.
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΙΑΓΚΛΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘ.
|ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
|ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
|ΓΕΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020
|Υποψηφ.
|Σχολή Επιτυχίας
|Ίδρυμα
|ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ