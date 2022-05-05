ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Μαγνησίας: Κατατέθηκαν 25 υποψηφιότητες για τη Νομαρχιακή Επιτροπή

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Συνολικά 25 άτομα έθεσαν υποψηφιότητα και διεκδικούν τις 13 θέσεις στη Νομαρχιακή Επιτροπή Μαγνησίας του ΚΙΝΑΛ.

Οι 25 υποψηφιότητες για τη Νομαρχιακή του κόμματος είναι οι εξής:
1.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
2.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
3.ΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ
4.ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΚΕΡΑΣΙΝΑ (ΣΟΥΛΑ)
5.ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6.ΓΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ
7.ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8.ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9.ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10.ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11.ΜΑΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
12.ΜΕΡΚΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13.ΜΠΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
14.ΠΑΓΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15.ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
16.ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17.ΠΡΙΓΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
18.ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19.ΣΚΡΙΜΠΑΣ ΣΑΚΗΣ
20.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21.ΤΣΙΝΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
22.ΤΣΙΩΜΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ
23.ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ
24.ΦΡΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
25.ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

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