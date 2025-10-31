ΠΑΣΟΚ Μαγνησίας: «Χωρίς κατάστημα των ΕΛΤΑ όλο το Πήλιο- Η κυβέρνηση υποβαθμίζει την ύπαιθρο»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η απόφαση για το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ στη Μαγνησία προκαλεί την αντίδραση της Νομαρχιακής Επιτροπής Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ, η οποία σε ανακοίνωσή της καταγγέλλει την κυβέρνηση, ότι με τους σχεδιασμούς της υποβαθμίζει την ύπαιθρο. Μάλιστα σημειώνει ότι όλο το Πήλιο θα μείνει χωρίς ούτε ένα κατάστημα των Ελληνικών Ταχυδρομείων.



Ειδικότερα, σημειώνει στην ανακοίνωσή της ότι «Ακόμα ένα σκαλί υποβάθμισης της ελληνικής υπαίθρου από τη Κυβέρνηση. Την ώρα που το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής εμβαθύνει τον διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες που στηρίζονται στον πρωτογενή τομέα, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιφυλάσσει νέες εκπλήξεις στην ελληνική ύπαιθρο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα πρόκειται να κλείσουν 9 καταστήματα στη Θεσσαλία μεταξύ των οποίων αρκετά σε ορεινές περιοχές και συγκεκριμένα αυτά σε Τύρναβο, Αγιά, Συκούριο, Βελεστίνο, Ζαγορά, Αργαλαστή, Πύλη, Σοφάδες, Βραγκιανά.

Με το κλείσιμο των καταστημάτων σε Ζαγορά και Αργαλαστή το Πήλιο ολόκληρο θα μείνει χωρίς κατάστημα ΕΛΤΑ. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ήδη με κοινοβουλευτική παρέμβαση από τον Βουλευτή Χαλκιδικής Απόστολο Πάνα, υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατέθεσε, με την συνυπογραφή όλων των βουλευτών της Κοινοβουλευτικής ομάδας, ερώτηση προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτριο Παπαστεργίου, με θέμα το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα και υπονόμευση της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Είναι ιδιαιτέρως λυπηρό το γεγονός ότι το κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ συμπίπτει με τις αρμοδιότητες Υπουργού της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, προερχόμενου από την ελληνική επαρχία και δη τη Θεσσαλία. Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι η συστηματική συρρίκνωση του δικτύου των ΕΛΤΑ, με αναστολές λειτουργίας ή οριστικά κλεισίματα, θέτει εν αμφιβόλω την καθολικότητα και την κοινωνική αποστολή της δημόσιας ταχυδρομικής υπηρεσίας. Όπως υπενθυμίζεται, σύμφωνα με παλαιότερη απάντηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η ΕΛΤΑ Α.Ε. οφείλει, βάσει της σύμβασης της 9.12.2022, να διασφαλίζει μόνιμα και σε προσιτές τιμές καθολική πρόσβαση στις ταχυδρομικές υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια. Ωστόσο, οι πρόσφατες αποφάσεις για συγχωνεύσεις ή αναστολές λειτουργίας χωρίς πρόβλεψη εναλλακτικών λύσεων (όπως κινητές μονάδες ή τοπικούς πράκτορες), δεν λειτουργούν προς όφελος των πολιτών και πλήττουν ιδιαίτερα τις ορεινές, αγροτικές και νησιωτικές περιοχές. Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών στερούνται πλέον βασικών υπηρεσιών — πληρωμών, αποστολών δεμάτων και συναλλαγών μικροχρηματοοικονομικού χαρακτήρα — κρίσιμων για την καθημερινότητα και την τοπική οικονομία, ειδικά οι ηλικιωμένοι.

Στο Πήλιο που έχει και τουριστικά χαρακτηριστικά η υποβάθμιση δεν πλήττει μόνο τη τοπική κοινωνία αλλά και τις τουριστικές υποδομές. Άλλη μια φορά η Κυβέρνηση αποδεικνύει ότι δεν την ενδιαφέρει καθόλου ούτε η ερημοποίηση της υπαίθρου, ούτε το δημογραφικό».