Πλήθος εορταστικών εκδηλώσεων από τον Σύλλογο Αγίου Λαυρεντίου

Για την περίοδο των εορτών με εκλεκτούς καλεσμένους

Ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Αγίου Λαυρεντίου προσκαλεί όλους, μικρούς και μεγάλους στις πλούσιες εορταστικές εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει για τις φετινές γιορτές.

Το εορταστικό πρόγραμμα ξεκινά με ένα φανταστικό διήμερο αφιερωμένο στα παιδιά.

1) Το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου στις 19.30 η ομάδα κουκλοθεάτρου «Τα πάντα Φι» παρουσιάζει μια αλλιώτικη χριστουγεννιάτικη ιστορία γεμάτη χιούμορ, δράση και περιπέτεια!

«Φον Κουραμπιές εναντίον Κόμη Μελομακαρόνη» του Κυριάκου Χαρίτου από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο. Γενική είσοδος: 5€

2) Την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου και την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί Θεατρικό και Εικαστικό παιχνίδι.

Μια ιστορία χριστουγεννιάτικη θα ξυπνήσει και θα παρασύρει σε περιπέτειες όλους, σε παιχνίδια, σε χορούς και ξεφαντώματα.

Το εργαστήριο θα χωριστεί ως εξής: 11.00-12.00 για 3-5 χρονών και 12.30-13.30 για 6-12χρονών. Κόστος συμμετοχής: 5€

Υπεύθυνη εργαστηρίου: Ελένη Βογιατζίδου. Παιδαγωγός- Εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού, κουκλοπαίκτρια

3) Την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου στις 20.00 η Θεατρική Ομάδα Νέων από την Δράκεια παρουσιάζει την παραστάση «Ο Θησαυρός της Δράκειας».

Η παράσταση που ενθουσίασε το γειτονικό χωριό της Δράκειας, αλλά και το κοινό της Αγριάς επιτέλους καταφθάνει και στον Άγιο Λαυρέντιο. Πρόκειται για μια ξεκαρδιστική θεατρική παράσταση από την Θεατρική Ομάδα Δράκειας, η οποία, με αφορμή ένα πραγματικό γεγονός που συνέβη πρόσφατα στην περιοχή, σατιρίζει με επιτυχία την πολιτική και τους εκπροσώπους της, τις προσδοκίες και τις παθογένειες των μικρών χωριών κι όλα αυτά μιλώντας την τοπική ντοπιολαλιά. Η προσπάθεια των γειτόνων μας θα κάνει τους ντόπιους να ταυτιστούν και τους επισκέπτες να δουν με άλλο μάτι τους μικρούς γραφικούς τόπους που διακωμωδούν τις δυσκολίες τους και τις ματαιώσεις τους για να πορευθούν στο σήμερα!

Σενάριο – Διάλογοι: Αθανασία και Αναστασία Λύτρα, Σκηνοθεσία: Τζούντιθ Πάρκερ

Συμμετέχουν: Στέλλα Ζεκιάι, Δημήτρης Μηλιόρδος, Αναστασία Λύτρα, Πάτροκλος Μπαλωτής, Ελένη Κακονίκου, Στέλλα Κολυμπάση και Σπύρος Κολυμπάσης.

Είσοδος: 3 Ευρώ

4) Το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου στις 20.30 οι EX SILENTIO θα ταξιδέψουν τους παρευρισκόμενους με μoυσικές της Μεσογείου από την Αναγέννηση μέχρι σήμερα.

To σύνολο παλαιάς μουσικής Ex Silentio φιλοξενεί την Ειρήνη Μπιλίνη-Μωραΐτη (τραγούδι, βιέλα) σε ένα συναρπαστικό αφιέρωμα στην Αναγέννηση μέσα από τις σχέσεις της Κρήτης με τη Βενετία σε αντιπαράθεση με παραδόσεις της Μεσογείου.

Το σύνολο Ex Silentio, με πλούσια παρουσία σε διεθνή φεστιβάλ και στη δισκογραφία, παρουσιάζει σπάνια έργα των Κρητών συνθετών Λεονταρίτη και Ντε Λάουντις καθώς και ενόργανη μουσική και τραγούδια λόγιας και προφορικής παράδοσης, καθώς και αποσπάσματα από τους τελευταίους δύο δίσκους (Mneme & Lethe, Carpe Diem Records).

Ειρήνη Μπιλίνη-Μωραΐτη, τραγούδι & βιέλα, Δημήτρης Κούντουρας, φλάουτο με ράμφος, τραβέρσο & μουσική διεύθυνση, Θύμιος Ατζακάς, ούτι, Βασίλης Ζιγκερίδης, κανονάκι

Ηλέκτρα Μηλιάδου, βιόλα ντα γκάμπα, Νίκος Βαρελάς, κρουστά

Γενική Είσοδος: 8 Ευρώ

Όλες οι εκδηλώσεις θα γίνουν στο κτίριο «Στρατώνα» στην κεντρική πλατεία Αγίου Λαυρεντίου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες: https://www.agioslavrentios.com

https://www.facebook.com/agioslavrentios