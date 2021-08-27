Πολλές επιτυχίες σε ΑΕΙ για τους απόφοιτους του ΓΕΛ Βελεστίνου

Πολλές επιτυχίες κατέγραψαν οι απόφοιτοι του ΓΕΛ Βελεστίνου, οι οποίοι διακρίθηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις και εισάγονται σε περιζήτητα ΑΕΙ.
Ειδικότερα, όπως στάλθηκε από το σχολείο οι επιτυχόντες και τα Τμήματα εισαγωγής τους είναι τα εξής:
- ΓΚΟΜΑ ΜΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΠΘ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
- ΑΓΡΟΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΠΘ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
- ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΠΘ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
- ΝΤΟΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΗΛΙΑΝΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΦΛΩΡΙΝΑ)
- ΣΑΒΒΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ – ΕΠΙΣΤ.& ΤΕΧΝ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΝ. ΜΑΚ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
- ΔΡΑΓΟΪΔΗ ΚΕΡΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΝ. ΜΑΚ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
- ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΒΟΛΟΣ)
- ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ
- ΝΙΚΗΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΠΘ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
- ΚΥΚΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΒΟΛΟΣ)
- ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΡΓ. & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
- ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & Η/Υ (ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
- ΣΑΒΒΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
- ΘΕΟΧΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ – ΞΑΝΘΗ)
- ΓΙΑΝΝΑΚΟΣΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΠΘ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
- ΓΚΟΝΤΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
- ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. – ΚΟΖΑΝΗ)
- ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
- ΛΛΕΣΙ ΤΖΟΑΝΝΑ ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. – ΚΟΖΑΝΗ)
- ΜΠΑΖΟΥΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΠΘ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
- ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
- ΠΡΑΣΣΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΒΟΛΟΣ)
- ΣΑΝΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
- ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜ/ΝΙΩΝ (ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΒΟΛΟΣ)
- ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΗΧ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦ. ΑΝ/ΞΗΣ (ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΒΟΛΟΣ)
- ΚΟΤΣΙ ΚΛΕΑ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ)
- ΚΟΥΒΕΛΑ ΣΥΡΑΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
- ΖΑΜΗΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΒΟΛΟΣ)
- ΝΤΟΝΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΛΑΡΙΣΑ)
- ΝΤΟΥΡΟ ΠΑΟΥΛΙΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
- ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (10%) ΝΟΜΙΚΗ (ΕΚΠΑ – ΑΘΗΝΑ)