«Πορτοκαλί» προειδοποίηση για Μαγνησία και Σποράδες

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ κάνοντας λόγο για «πορτοκαλί» προειδοποίηση σε Μαγνησία και Σποράδες. Ειδικότερα, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι της Τρίτης 4 Νοεμβρίου έως και το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου.
Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία από το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης. Αυξημένες νεφώσεις θα σημειωθούν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στην Μαγνησία και από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες στην ανατολική Στερεά, θα είναι κατά τόπους ισχυρά.
Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα βόρεια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στις Σποράδες από το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

