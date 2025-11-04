Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ για Μαγνησία και Σποράδες από σήμερα ως την Τετάρτη το βράδυ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

«Πορτοκαλί» προειδοποίηση για τα καιρικά φαινόμενα, που θα πλήξουν τις επόμενες ώρες τη Μαγνησία και τις Σποράδες έχει εκδώσει η ΕΜΥ, με το έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται από σήμερα το μεσημέρι έως και το βράδυ της Τετάρτης ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Πιο αναλυτικά, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

α. Στη Χαλκιδική και την περιοχή της Λήμνου σήμερα Τρίτη έως και αργά τη νύχτα.

β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) σήμερα Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

δ. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Η πρόβλεψη για την Τετάρτη

Για την Τετάρτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) έως τις μεσημβρινές ώρες και στην κεντρική και βόρεια Εύβοια έως τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα βόρεια κυρίως θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 6 έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.