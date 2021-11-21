Που θα γίνουν δωρεάν rapid test αύριο στη Μαγνησία

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους Δήμους και τον ΕΟΔΥ ανακοινώνει το πρόγραμμα δράσεων των ΚΟΜΥ για δωρεάν μαζικό δειγματοληπτικό έλεγχο στον γενικό πληθυσμό της Θεσσαλίας, για αύριο Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021:
-Στην Π.Ε. Λάρισας:
8:00-15:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑ / ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
8:00-15:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ
8:00-15:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ/ΑΙΘΡΙΟ
08:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΣ/ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
12:30-15:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΠΗ
8:00-15:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΙΑ / ΑΓΧΙΑΛΟΥ 4
09:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ
-Στην Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων:
08:00-14:30 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΚΙΑΘΟΥ
08:00-16:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ/ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΚΑΙ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗ
08:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ / ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
08:00-10:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟ-ΤΟΜΥ ΙΩΛΚΟΥ/ΙΩΛΚΟΥ 408
08:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 08:30-13:30 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ/ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΣΕ ΑΓΡΙΑΣ
-Στην Π.Ε. Τρικάλων:
07:30-13:30 MΑΖΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ, ΤΡΙΚΑΛΑ
08:00-10:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
10:00-15:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ-5Ο ΚΑΠΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
10:30-11:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ-ΠΛΑΤΕΙΑ AΥΡΑΣ,ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
08:00-09:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
-Στην Π.Ε. Καρδίτσας:
08:00-11:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΟΦΑΔΩΝ
08:00-11:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
08:00-14:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
08:00-16:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
11:30-14:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΜΑ
11:30-14:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ Τ.Κ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ