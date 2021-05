0 Shares Share Tweet

Συνεχίζονται τα rapid tests και στην Π.Ε. Μαγνησίας. Συγκεκριμένα θα γίνουν:

09.00-14.00 ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ

(ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΜΥ ΙΩΛΚΟΥ)

09.00-12.00 DRIVE THROUGH ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

12.30-14.00 DRIVE THROUGH ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟ

09.00-14.00 DRIVE THROUGH ΑΓΡΙΑ

09.00-14.00 ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ

(ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)