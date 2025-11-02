«Ρέστοι και ξεκρέμαστοι»: Η κραυγή αγωνίας των αγροτών της Μαγνησίας που άκουσε ο Ανδρουλάκης (βίντεο)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ανδρουλάκης: «Με ευθύνη Μητσοτάκη η κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα»

Στον Ριζόμυλο Μαγνησίας βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου συνομίλησε με αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής που δοκιμάζονται από τη ζωονόσο της ευλογιάς και τα συνεχιζόμενα οικονομικά προβλήματα που πλήττουν τον πρωτογενή τομέα.

Οι παραγωγοί μετέφεραν στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ την απόγνωση που βιώνουν, καθώς, όπως ανέφεραν, η περιοχή τους έχει χτυπηθεί κατ’ επανάληψη τα τελευταία χρόνια — πρώτα από τις θεομηνίες Daniel και Elias και τώρα από τη νέα επιδημία ευλογιάς. «Είναι η δεύτερη φορά που παλέψαμε με τα στοιχεία της φύσης για να σώσουμε τις μονάδες μας. Ενώ προσπαθήσαμε να σταθούμε στα πόδια μας μετά από ζημιές τεραστίων διαστάσεων, τώρα ήρθε η ευλογιά που φέρνει το τέλος της κτηνοτροφίας και της αγροτικής παραγωγής στο Ριζόμυλο», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι κάτοικοι.



Οι ίδιοι επεσήμαναν ότι η κατάσταση είναι απελπιστική, καθώς δεν έχουν λάβει ακόμη αποζημιώσεις. «Από τον Ιούνιο μήνα δεν έχουμε να λαμβάνουμε τίποτα. Έχουμε μείνει άφραγκοι, ρέστοι και ξεκρέμαστοι, χωρίς κανένα σχέδιο για το μέλλον. Είμαστε σε αναμονή και περιμένουμε», σημείωσαν με αγανάκτηση.



Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΛΓΑ, ώστε «οι ενισχύσεις και οι αποζημιώσεις να φτάνουν έγκαιρα και δίκαια σε όσους τις έχουν πραγματικά ανάγκη».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας πως «είναι εκτός τόπου και χρόνου όταν μιλά για ενισχύσεις, τη στιγμή που με ευθύνη της κυβέρνησής του οφείλονται στους παραγωγούς πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ». «Με ευθύνη Μητσοτάκη, η γαλάζια συμμορία κατέκλεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν επιτρέπει στη Δικαιοσύνη να διερευνήσει υποθέσεις που αφορούν υπουργούς όπως ο Βορίδης και ο Αυγενάκης», τόνισε.



Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «ο πρωθυπουργός είναι ο πρωταγωνιστής της καταστροφής του πρωτογενούς τομέα» και πρόσθεσε πως η πολιτική αλλαγή αποτελεί «μονόδρομο για τη στήριξη της ελληνικής υπαίθρου και την ανασυγκρότηση της οικονομίας».

«Για εμάς προτεραιότητα είναι μια υπεύθυνη, προοδευτική κυβέρνηση που θα σταθεί δίπλα στους αγρότες και θα επενδύσει στον πρωτογενή τομέα. Αν δεν το κάνουμε, τα χωριά μας θα γίνουν χωριά-φαντάσματα, και οι νέοι θα αναγκαστούν να μεταναστεύσουν ξανά», υπογράμμισε, δεσμευόμενος παράλληλα για «ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, δημόσια υγεία και παιδεία σε κάθε γωνιά της ελληνικής περιφέρειας».



