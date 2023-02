Σήμερα η επίσημη εκδήλωση της Δευτεροβάθμιας για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος

0 Shares Share Tweet

Η επίσημη εκδήλωση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας η οποία θα πραγματοποιηθεί από το 1ο Γυμνάσιο Βόλου προς τιμήν της Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος θα λάβει χώρα στο αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος & Αλμυρού σήμερα Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου στις 10.00π.μ.. Μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει δεντροφύτευση στην Πλατεία Ελευθερίας από τους μαθητές του 1ου Γυμνασίου Βόλου στη μνήμη των 1,5 εκατομμυρίων παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στο Ολοκαύτωμα.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Εισαγωγική ομιλία του Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου, Χαιρετισμοί, Βίντεο «Η ταινία μου – Μουσικό Σχολείο Αλίμου», Άσμα Ασμάτων (Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης, Ποίηση: Ιάκωβος Καμπανέλλης), Βίντεο «Η νύχτα των κρυστάλλων» με αφηγήτρια την κα Βαρούχ – Παπαδριανού Ραχήλ, Δραματοποίηση (Anna Frank), Ο Αντώνης (Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης, Ποίηση: Ιάκωβος Καμπανέλλης). Βίντεο «Τα αποτελέσματα του ολοκαυτώματος» με αφηγήτρια την κα Βαρούχ- Παπαδριανού Ραχήλ, Dance me to the end of love (Leonard Cohen) .Βίντεο «Τιμή και μνήμη στα θύματα του Ολοκαυτώματος» με αφηγήτρια την κα Βαρούχ- Παπαδριανού Ραχήλ. Όταν τελειώσει ο πόλεμος (Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης, Ποίηση: Ιάκωβος Καμπανέλλης). Βίντεο «Η ταινία μου – Μουσικό Σχολείο Αλίμου». Συνέντευξη με τον κ. Βίκτωρ Βιτάλ, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ..Η Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου με χορηγία των Μεγάλων Δωρητών της Άνι και Βίκτωρα Πολίτη θα ενισχύσει οικονομικά το Ορφανοτροφείο Βόλου και το ίδρυμα «Άσπρες Πεταλούδες» στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος . Αποφώνηση από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης