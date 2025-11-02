Σκιάθος: Απογειώνεται ο τουρισμός με διεθνείς πτήσεις και στοχευμένη προβολή σε 10 χώρες

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Απογειώθηκε για το Λονδίνο χθες 1 Νοεμβρίου η τελευταία διεθνής πτήση και μαζί της και η κίνηση για την φετινή τουριστική περίοδο, καταγράφοντας αύξηση 7% στον αριθμό των πτήσεων και 6% σε επιβάτες σε σχέση με το 2024.

Ο Δήμος Σκιάθου έχει υλοποιήσει για το 2025, πρόγραμμα για την τουριστική προβολή του νησιού, συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ, με στόχο τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και το άνοιγμα σε νέες αγορές, με κύριες δράσεις τη συν-διαφήμιση με τουριστικούς οργανισμούς και τις καμπάνιες σε μέσα μαζικής μεταφοράς.

Για τη συν-διαφήμιση ο Δήμος συνεργάστηκε :

στο Ηνωμένο Βασίλειο με τις εταιρείες, Jet2 Holidays για 30,000.00 €, EasyJet Airline UK 25,000.00 €, Olympic Holidays 10,000.00 €

στην Ιταλία και Ελβετία με την EasyJet Holidays για 25,000.00 €

στη Γαλλία με την Transavia για 25,000.00 €

στην Αυστρία με την Springer Reisen για 20,000.00 €

στην Σκανδιναβία με τις Apollo Der Touristic για 15,000.00 €, και Sunweb για 15,000.00 €

στην Ρουμανία με την Aerotravel για 15,000.00 €

στην Ολλανδία με την TUI για 10,000.00 €

στην Γερμανία με την Discover Airlines για 25,000.00 €

Ακόμα ο Δήμος θα συνδιοργανώσει παρουσίαση του προορισμού στο Μιλάνο στις 13 Νοεμβρίου και στην Ρώμη στις 14 Νοεμβρίου σε συνεργασία με τον ΕΟΤ Ιταλίας με δαπάνη 3.000,00 €.

Για την καμπάνια προβολής σε μέσα μαζικής μεταφοράς, ο Δήμος διέθεσε

στο Ηνωμένο Βασίλειο/ μετρό Λονδίνου 19,000.00 €

στη Γαλλία/μετρό Παρισιού 8,000.00 €

στη Σουηδία/μετρό Στοκχλόμης και τραμ Γκέτεμποργκ 23.000.00 €

στην Αυστρία/τραμ Βιέννης 14.000,00 €

στην Ελβετία/τραμ Ζυρίχης 8.000,00 €

ενώ έχει προγραμματιστεί δράση προβολής στην Times Square της Νέας Υόρκης για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου για 30.000,00 €

στο στόλο της Sea Jets, /26 ταχύπλοα και 3 συμβατικά πλοία με προορισμό 50 νησιά σε Κυκλάδες, Σποράδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, με προβολή βίντεο και καταχώρηση στο περιοδικό «SEA JETS MAGAZINE», για 5,250.00 €

Αφιερώματα στον έντυπο και ψηφιακό τύπο, περιοδικό Wanderlust 5,500.00 €, ιστοσελίδα Travel Daily News 4.000,00 €, περιοδικό Discover Skiathos 2,000.00 €, Boats & Yachting 1,850.00 € περιοδικο Incredible της Fraport 7,200.00 €

Ακόμα διατέθηκε το ποσό των 6,120.00 €/έτος για την ποστήριξη των λογαριασμών του Δήμου/Skiathos Experience, στα Social Media

Πολλές δράσεις προβολής πραγματοποιήθηκαν χωρίς κόστος αλλά με την υποστήριξη του Δήμου μέσα από την προσφορά των επιχειρήσεων που ανέλαβαν την φιλοξενία δημοσιογράφων από το εξωτερικό και την χώρα μας, για την παραγωγή αφιερωμάτων.

Η οικονομία του τόπου στηρίζεται στον τουρισμό, προτεραιότητα της δημοτικής αρχής είναι μέσα από στοχευμένες ενέργειες και προγραμματισμό η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, με επίκεντρο την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Σκιάθου και την ορθολογική διαχείριση και προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Η στρατηγική τουριστικής προβολής που υλοποιεί η δημοτική αρχή μέσα από επιλεγμένες δράσεις στο εξωτερικό και εγχώρια, ενισχύει την παρουσία της Σκιάθου και δημιουργεί σταθερές βάσεις για την τουριστική της ανάπτυξη, με στόχο το άνοιγμα σε νέες αγορές όπου για το 2026 θα είναι το Εδιμβούργο και το Μόναχο, με σοβαρό ενδεχόμενο να προστεθεί και δεύτερη πόλη της Γαλλίας αλλά και την επέκταση της τουριστικής περιόδου.