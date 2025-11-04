SOS στον Δήμο Ρήγα Φεραίου: Κυκλοφορεί ο ιός του Δυτικού Νείλου σε κουνούπια

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τι επισημαίνει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ΠΕ Μαγνησίας

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της ΠΕ Μαγνησίας με έγγραφό της ενημερώνει τον Δήμο Ρήγα Φεραίου ότι στην περιοχή του έχει καταγραφεί η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου σε κουνούπια.

Η παρουσία θετικών κουνουπιών υποδεικνύει, σύμφωνα με την Διεύθυνση Υγείας, τη διασπορά του ιού σε τμήμα της περιοχής, δηλαδή από όπου συλλέγονται τα

Κουνούπια.

Επειδή στην περιοχή κυκλοφορούν κουνούπια μολυσμένα με τον ιό του Δυτικού Νείλου, η περιοχή κατατάσσεται σε Επίπεδο κινδύνου κυκλοφορίας 3α για την περίοδο 2025.

Κατόπιν των παραπάνω η Διεύθυνση Υγείας συστήνει την άμεση υλοποίηση βασικών μέτρων δημόσιας υγείας και πρόληψης, που αποσκοπούν στη μείωση του πληθυσμού των διαβιβαστών στην περιοχή, όπως:

1. Από τον Δήμο Ρ. Φεραίου:

Εντατικοποίηση των δράσεων ενημέρωσης του κοινού για τα μέτρα ατομικής προστασίας από τα κουνούπια, π.χ. διανομή σχετικού ενημερωτικού υλικού και

διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων για το κοινό. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις ομάδες υψηλού κινδύνου για ενημέρωση (ηλικιωμένοι, άτομα με υποκείμενα νοσήματα).



-Εντατικοποίηση των ολοκληρωμένων προγραμμάτων διαχείρισης κουνουπιών στοχευμένα σε περιοχές που έχει καταγραφεί η κυκλοφορία του ιού κατά τη

τρέχουσα περίοδο μετάδοσης 2025.

2. Από το Κέντρο Υγείας Βελεστίνου:



Ευαισθητοποίηση και εγρήγορση των ιατρών της περιοχής για τη διερεύνηση όλων των ύποπτων περιστατικών και την έγκαιρη διάγνωσή τους.